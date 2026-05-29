"대전빵차 왔나?"…부산대 축제장 달군 꿈돌이·성심당

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부산대 개교 80주년 축제서 이틀간 운영

청년층 대상 대전 관광·축제 홍보 눈길

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 꿈돌이와 성심당을 앞세운 '대전빵차'가 부산대학교 축제 현장을 찾아 청년층에게 대전의 매력을 알렸다.

대전시는 지난 27일부터 28일까지 이틀간 부산대학교 부산캠퍼스에서 '대전빵차 전국투어 시즌3'를 운영하고 꿈씨패밀리 캐릭터와 대전 관광·축제 콘텐츠 홍보 활동을 펼쳤다고 29일 밝혔다.

부산대학교 축제현장에 마련된 '대전빵차'. [사진=대전시] 2026.05.29 nn0416@newspim.com

이번 행사는 부산대학교 개교 80주년 기념 축제 '피우리오(P:URIO)'와 연계해 진행됐다. 대전관광공사의 찾아가는 홍보관도 함께 운영되며 축제장을 찾은 학생과 방문객들의 발길을 끌었다.

특히 꿈씨패밀리 캐릭터로 꾸며진 2층 버스 '대전빵차'는 운영 시작 전부터 긴 대기줄이 형성될 정도로 높은 관심을 받았다. 학생들은 빵차와 꿈씨패밀리 포토존에서 사진을 찍고 SNS에 공유하며 자연스럽게 대전의 도시브랜드를 접했다.

현장에서는 대전시 공식 SNS 팔로우와 유튜브 구독 인증 이벤트, 꿈씨패밀리 OX퀴즈 등 다양한 참여 프로그램도 진행됐다.

또 꿈돌이 호두과자와 성심당 마들렌, 꿈돌이 라면, 꿈돌이 쫀드기 등 대전 대표 먹거리가 제공됐으며 꿈돌이·꿈순이 에코백과 캐릭터 스티커 등 굿즈도 경품으로 증정돼 학생들의 호응을 얻었다.

행사에 참여한 한 부산대 학생은 "처음에는 단순 홍보 차량인 줄 알았는데 대전 관광지와 축제, 캐릭터 이야기까지 함께 알 수 있어 재미있었다"며 "기회가 되면 대전을 직접 찾아가 보고 싶다"고 말했다.

김미경 홍보담당관은 "부산대학교 투어를 통해 꿈씨패밀리와 대전 도시브랜드가 젊은 세대에게 긍정적으로 인식되고 있다는 점을 확인했다"며 "앞으로도 스포츠 경기장과 대형 행사장을 찾아 대전의 매력을 적극 알리겠다"고 말했다.

한편 대전시는 다음 달 대전한화생명볼파크에서 열리는 한화이글스 홈경기와 7월 대전컨벤션센터에서 개최되는 2026 리그오브레전드 미드시즌 인비테이셔널 행사장에서도 대전빵차 전국투어를 이어갈 계획이다.

nn0416@newspim.com