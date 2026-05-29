[특징주] DSC인베스트먼트·나우IB, 국민성장펀드 퓨리오사AI 지원에 급등

AI 핵심 요약beta
- 국민성장펀드가 28일 퓨리오사AI에 8000억원 직접투자를 승인했다
- 이에 퓨리오사AI 투자사인 DSC인베스트먼트·나우IB 등 관련 종목 주가가 동반 급등했다
- 금융위는 국산 AI 반도체 경쟁력 제고와 NPU 양산·차세대 제품 개발 지원 취지라고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = DSC인베스트먼트와 나우IB 등 퓨리오사AI 투자사들이 국민성장펀드의 퓨리오사AI 대규모 자금 지원 소식에 강세를 보이고 있다.
29일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 44분 기준 DSC인베스트먼트는 전일 대비 2820원(21.88%) 오른 1만5710원에 거래되고 있다. 같은 시각 나우IB는 140원(7.00%) 오른 2140원에, 엑스페릭스는 595원(19.67%) 오른 3620원에, 포바이포는 2080원(29.93%) 오른 9030원에, TS인베스트먼트는 352원(29.96%) 오른 1527원에 각각 거래 중이다.
강세 배경으로는 전날 금융위원회의 국민성장펀드 지원 승인 소식이 꼽힌다. 금융위는 지난 28일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 총 5건, 4조1400억원 규모 프로젝트 지원을 승인했다.
이 중 가장 주목받는 사업은 퓨리오사AI에 대한 8000억원 규모 직접투자다. 국민성장펀드는 퓨리오사AI의 고성능 NPU 양산과 차세대 제품 개발을 위해 이 같은 규모의 자금을 지원하기로 했으며, 이 중 3700억원은 첨단전략산업기금에서 투입된다. 금융위는 글로벌 투자자 자금도 포함됐다며 국산 AI 반도체 경쟁력에 대한 긍정적 평가를 반영한 것이라고 설명했다.
퓨리오사AI는 올해부터 2세대 AI 반도체 '레니게이드' 양산에 돌입했으며, 2나노 공정과 HBM4를 활용한 차세대 제품 '스토크' 개발도 추진 중이다. 금융위는 이번 투자가 아직 대규모 매출 단계에 진입하지 못한 AI 반도체 기업들이 양산 과정에서 자금 부족으로 성장 동력을 잃지 않도록 지원하는 취지라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com