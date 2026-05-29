[6·3지선 부울경]김경수 후보 "박완수, 팁페이크 영상 유포 의혹 해명해야"

AI 핵심 요약beta
- 김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 29일 딥페이크 영상 의혹 관련 철저한 수사를 촉구했다.
- 김 후보는 불법 영상 제작·유포와 경남도청 공무원 개입 의혹은 매우 심각한 사안이라며 엄정한 조사를 요구했다.
- 김 후보는 선관위의 신속한 수사와 함께 박완수 후보의 직접 해명·책임 있는 입장을 촉구하고 유권자들의 사전투표 참여 독려를 당부했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 딥페이크 영상 유포 의혹과 관련해 철저한 수사와 책임 규명을 촉구했다.
김 후보는 29일 유튜브 김어준의 뉴스공장 겸손은 힘들다에 "언론 보도 내용이 사실이라면 매우 심각한 사안"이라며 "불법 영상 제작과 유포, 공무원 개입 의혹까지 제기된 만큼 엄정한 조사가 필요하다"고 밝혔다.
그러면서 "딥페이크를 활용한 비방 영상 제작 자체가 문제이며 그 과정에 경남도청 소속 공무원이 관여했다는 점도 중대한 사안"이라며 "관련 인물이 선거관리위원회에 자진 신고하고 자료를 제출한 것으로 알고 있다"고 말했다.
김 후보는 "선관위가 이미 조사에 착수한 만큼 신속하고 철저한 수사가 이뤄져야 한다"며 "박완수 후보가 직접 해명하고 책임 있는 입장을 내야 한다"고 주장했다.
사전투표 참여와 관련해 김 후보는 "유권자들이 주변에 투표 참여를 독려하고 실제 투표로 이어지도록 확인하는 것이 중요하다"고 당부했다.
news2349@newspim.com