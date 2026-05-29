[6·3지선 부울경]이명박 전 대통령, 부산 방문…막판 보수 진영 결집 강화

AI 핵심 요약beta
- 이명박 전 대통령이 31일 부산 예배에 참석한다
- 박근혜·이명박 잇단 방문에 보수 결집 해석이다
- 선대위는 박형준의 통합 역할을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 박근혜 전 대통령 방문에 이어 이명박 전 대통령까지 부산을 찾으면서 선거 막판 보수 진영 결집 움직임이 이어지고 있다.
29일 박형준 후보 선거대책위원회에 따르면 이 전 대통령은 오는 31일 오전 11시 부산 수영로 일대 교회에서 박 후보와 함께 예배에 참석한 뒤 상경할 예정이다.
앞서 박근혜 전 대통령이 부산을 방문한 데 이어 이 전 대통령까지 잇달아 지역을 찾으면서 선거를 앞둔 보수 진영 결집 신호로 해석된다.
선대위 측은 "전직 대통령들의 연이은 방문은 분열된 보수를 하나로 모으는 계기가 될 것"이라며 "박 후보가 통합의 중심 역할을 할 것"이라고 말했다.
지역 정치권에서는 주요 인사들의 연속 방문이 표심에 어떤 영향을 미칠지 주목하고 있다.
news2349@newspim.com