덱스터크레마, 틱톡 MCN·글로벌 플랫폼과 크리에이터 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 덱스터크레마가 크리에이터 기반 디지털 마케팅 사업 확대를 위해 전략적 협력 체계를 구축했다고 29일 밝혔다. 국내 틱톡 MCN 사업자와 글로벌 콘텐츠 플랫폼 운영사와 손잡고 글로벌 크리에이터 이코노미 시장 공략에 나선다는 계획이다.

이날 덱스터크레마는 국내 틱톡 MCN 기업 하이퍼네트웍스, 글로벌 한국어 학습 애플리케이션 '펀픽(FunPik)' 운영사 아이디자인랩과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 전했다.

이번 협약은 글로벌 크리에이터를 중심으로 콘텐츠와 광고, 커머스, 데이터를 연계한 디지털 마케팅 생태계 구축을 목표로 한다. 3사는 크리에이터 활동과 수익화를 지원하는 플랫폼 모델을 공동으로 마련할 계획이다.

(왼쪽부터) 아이디자인랩 김태영 대표, 하이퍼네트웍스 남득현 대표, 덱스터크레마 손동진 대표. [사진=덱스터크레마]

각 사가 보유한 역량도 결합한다. 하이퍼네트웍스는 크리에이터 네트워크와 운영 경험을 제공하고, 아이디자인랩은 글로벌 콘텐츠 기획 및 캠페인 운영 역량을 담당한다. 덱스터크레마는 자체 개발한 AI 기반 마케팅 플랫폼 '링크플로러(Linkplorer)'를 활용해 링크 커머스와 성과 분석 기능을 지원할 예정이다.

우선 하이퍼네트웍스가 보유한 약 4000명의 크리에이터 네트워크를 기반으로 다국가·다언어 환경의 글로벌 크리에이터 운영 체계를 구축한다는 계획이다. 조회수와 참여율, 전환율 등 주요 성과 지표를 체계적으로 분석해 크리에이터 성장 지원 시스템도 마련할 예정이다.

또 숏폼 콘텐츠와 라이브 방송 중심의 크리에이터 육성에 나서고, 전용 링크를 활용한 링크 커머스 모델도 확대한다. 이를 통해 콘텐츠 소비부터 구매 전환까지의 과정을 분석하고 수익화 체계를 고도화한다는 전략이다. 3사는 향후 팬덤 데이터와 수익화 지표를 결합한 보상 체계도 구축할 계획이다. 크리에이터 활동과 커머스 성과를 연결해 글로벌 크리에이터 이코노미 생태계를 확대한다는 구상이다.

손동진 대표는 "국내 최고 수준의 크리에이터 네트워크와 AI 기반 링크 커머스 플랫폼, 글로벌 콘텐츠 및 캠페인 운영 역량을 결합해 크리에이터가 직접 커머스에 참여하며 성장할 수 있는 생태계를 구축하고 있다"며 "빠르게 성장하는 글로벌 크리에이터 이코노미 시장에서 경쟁력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

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