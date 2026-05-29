여자친구 예린, 미니 4집 타이틀은 '조각별'…트랙리스트 공개

AI 핵심 요약beta
- 가수 예린이 29일 미니 4집 '리치 유' 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.
- 이번 앨범에는 '조각별' 등 5곡이 수록됐으며 프로듀서 파테코가 참여했다.
- 꿈에서 깨어난 순간부터의 여정을 담은 '리치 유'는 6월 9일 오후 6시 발매된다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 여자친구 예린이 확장된 음악적 서사를 선보인다.
예린은 29일 공식 사회관계망서비스(SNS)채널을 통해 네 번째 미니앨범 '리치 유(REACH YOU)'의 두 번째 콘셉트 포토를 게재했다.
공개된 이미지 속 예린은 입가에 꽃을 갖다 댄 채 화사한 비주얼을 극대화하며 자연과 어우러진 한 폭의 수채화 같은 무드를 연출, 컴백 콘셉트를 향한 궁금증을 더하고 있다.
이뿐만 아니라 예린은 앞서 미니 4집의 트랙리스트를 오픈하고 새로운 음악적 변신을 예고하기도 했다.
공개된 트랙리스트에 따르면 '리치 유'에는 타이틀 '조각별'을 비롯해 '폴라리스(Polaris)', '춘곤', '오르빗(Orbit)', 그리고 '조각별' 인스트루멘탈까지 총 다섯 개의 트랙이 수록된다.
특히 이번 앨범은 아이브, 프로미스나인, 임영웅 등 여러 아티스트의 작업에 참여한 파테코가 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다.
예린의 '리치 유'는 꿈에서 깨어난 순간부터 시작되는 새로운 여정을 담은 앨범이다. 예린은 여정 끝에 있는 것이 무엇인지 알 수는 없지만 결코 헤매거나 좌절하지 않고 앞으로 나아가는 모습을 그려내며 리스너들에게 희망의 메시지를 전할 계획이다.
예린의 '리치 유'는 오는 6월 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com