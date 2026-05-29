탑런토탈솔루션, 광저우자동차에 디스플레이 백라이트 공급

AI 핵심 요약beta
- 탑런토탈솔루션이 29일 GAC에 백라이트를 공급한다고 밝혔다.
- 공급은 VIKEER를 거쳐 닝보→최종 고객사로 납입한다.
- 4분기 양산해 5년간 235억원 매출을 기대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 전장 디스플레이 전문기업 탑런토탈솔루션이 중국 광저우자동차그룹(GAC) 차량에 차량용 디스플레이 백라이트를 공급한다고 29일 밝혔다.
공급은 중국 닝보에 소재한 자동차 전장 및 스마트콕핏 디스플레이 전문기업 VIKEER Electronics를 통해 진행된다. 탑런토탈솔루션의 중국 남경법인에서 제조한 제품이 VIKEER Electronics를 거쳐 최종 고객사에 납입되는 구조다.
회사에 따르면 공급 제품은 15.6인치 CID(Center Information Display)용 백라이트로, 광저우자동차그룹의 차량에 탑재될 예정이다. 광저우자동차그룹은 중국 광둥성 광저우시에 본사를 둔 대형 국영 자동차 제조업체로 중국 내 주요 완성차 기업 중 하나다. 이번 수주는 올해 4분기부터 향후 5년간 양산될 예정이며, 총 1억 616만 위안(약 235억원)의 매출이 기대된다.
탑런토탈솔루션 관계자는 "중국 로컬 디스플레이 업체를 통해 대형 완성차 OEM에 제품이 탑재되는 성과"라며 "백라이트 부품 공급을 넘어 차량용 디스플레이 모듈 완제품 사업으로 확장해 나갈 계획"이라고 말했다. 회사는 현재 중국 현지 고객사를 대상으로 디스플레이 모듈 완제품 공급 확대를 위한 영업 활동을 추진 중이다.
nylee54@newspim.com