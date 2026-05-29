부산시, AI 기반 리사이클 디자인 플랫폼 구축…2년간 추진

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부산테크노파크 주관 디자인 지원 체계

부산형 친환경 디자인 생태계 조성 계획

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산테크노파크가 지역 폐자원을 활용한 친환경 디자인산업 육성을 위해 인공지능(AI) 기반 리사이클 디자인 플랫폼 구축에 나선다.

시는 과학기술정보통신부 스마트빌리지 보급·확산사업의 하나로 'AI 기반 리사이클 디자인 플랫폼 구축' 사업을 2026년부터 2027년까지 2년간 추진한다고 28일 밝혔다.

AI 기반 리사이클 디자인 플랫폼 구축 사업 개념도[사진=부산시] 2026.05.29

총사업비는 15억 원이며 올해 1차 연도 사업에는 7억 5000만 원을 투입해 플랫폼 구축과 시범 운영을 진행한다. 사업은 부산테크노파크가 주관하고 한국소재융합연구원 등이 참여해 플랫폼 개발과 운영을 맡는다.

조성되는 플랫폼은 폐직물, 폐가죽, 폐플라스틱 등 지역에서 발생하는 폐자원을 새로운 디자인 소재로 전환하는 디지털 기반 인프라다. 감성 언어를 활용한 AI 이미지 생성 기능과 색상·소재·마감(CMF)에 기반한 3차원(3D) 모델링, 자동 렌더링 기능을 제공해 제품 개발 초기 단계의 디자인 작업을 지원한다.

여기에 리사이클 소재 데이터베이스와 디자인기업·재생 소재기업·제조기업 간 매칭 시스템을 연계해 소재 탐색부터 협업까지 한 번에 처리할 수 있는 구조를 목표로 한다.

디자이너와 기업은 플랫폼을 통해 재활용 소재 정보를 일괄적으로 검색하고 제품 콘셉트에 맞는 디자인 이미지를 자동으로 생성할 수 있다. 이 과정에서 적합한 소재를 선택하고 시제품 제작과 제품화까지 이어지는 절차를 통합적으로 관리해 개발 시간과 비용을 줄이겠다는 구상이다.

그간 분산돼 있던 재생 소재 정보를 한곳에 모으고 인공지능 기반 소재 검색·추천 기능을 제공해 목적에 맞는 소재를 더 쉽게 찾을 수 있도록 한다는 점도 차별점이다.

시는 이번 사업을 '2028 세계디자인수도 부산' 추진과 연계해 신발, 패션, 섬유 등 지역 주력 제조 산업의 디지털 전환을 거드는 기반으로 삼을 계획이다.

재활용 소재의 물성, 색상, 가공 가능성 등 관련 데이터를 체계적으로 축적해 인공지능 학습용 데이터로 활용할 방침이다. 이를 통해 플랫폼을 '부산형 친환경 디자인 플랫폼'으로 고도화하고 향후 다양한 디자인 서비스와 산업 분야로 적용 범위를 넓힌다는 구상이다.

문정주 미래디자인본부장은 "이번 사업은 인공지능(AI) 기술을 활용해 지역 폐자원을 새로운 디자인 자원으로 전환하고, 부산형 자원순환 디자인 생태계를 조성하는 의미 있는 출발점"이라며 "부산의 디자인 산업과 신발·패션·섬유 등 주력산업을 연계해 친환경 디자인 제품의 사업화를 촉진하고 부산이 지속 가능한 리사이클 디자인 산업의 선도도시로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com