시사쿡요리아카데미, 기업·단체 맞춤형 쿠킹클래스 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 시사쿡요리아카데미가 기업 문화 반영 맞춤 쿠킹클래스를 운영한다고 28일 밝혔다.
- 넥슨 임직원 대상 감자뇨끼·니수아즈샐러드 등 체험형 쿠킹클래스를 진행했다.
- 기업·공공기관·동호회 등 단체 맞춤 수업이 늘며 홈페이지 통해 문의·예약받고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 시사쿡요리아카데미가 기업 문화를 반영한 맞춤형 단체 쿠킹클래스 프로그램을 운영한다고 밝혔다. 최근 기업 회식 문화가 체험 중심으로 변화하고 경험형 문화생활을 선호하는 경향이 확대됨에 따라 관련 수요가 증가한 데 따른 것이다.
시사쿡요리아카데미는 최근 게임사 넥슨 임직원을 대상으로 감자뇨끼와 니수아즈샐러드 제조 쿠킹클래스를 진행했다. 해당 수업은 참가자들이 직접 반죽과 소스를 만들고 완성된 음식을 함께 나누는 문화 체험형 프로그램으로 기획됐다.
학원 측에 따르면 최근 기업체 외에도 공공기관, 학교, 동호회 등 다양한 단체의 문의가 이어지고 있다. 특히 감자뇨끼, 라자냐, 스테이크, 한식주점 메뉴 등 트렌디한 메뉴를 요청하는 비중이 높으며, 단체가 원하는 날짜와 인원, 메뉴에 맞춘 맞춤형 클래스 개설이 가능하다.
수업을 진행한 시사쿡요리아카데미 강사는 요리를 처음 접하는 참가자도 참여할 수 있도록 구성했다며 완성된 음식을 함께 촬영하고 시식하는 과정에서 호응이 높았다고 전했다.
기업 및 단체 맞춤 쿠킹클래스의 상세 문의와 예약 접수는 시사쿡요리아카데미 공식 홈페이지를 통해 진행된다.
ohzin@newspim.com