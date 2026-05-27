전남교육청, 문서중앙화 전면 도입…행정 효율·보안 동시 강화

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협업·통합관리 체계 구축

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청이 본청 전 부서에 문서중앙화시스템 도입을 완료하며 협업 기반 행정환경을 구축했다.

전남교육청은 개인 PC 중심의 문서 관리 방식을 개선하고 문서 통합 관리와 부서 간 협업 강화를 위해 2월부터 4월까지 문서중앙화시스템을 단계적으로 구축했다고 27일 밝혔다.

전라남도교욱청 전경. [사진=뉴스핌 DB]

해당 시스템은 업무 자료를 중앙 저장소에서 통합 관리하는 방식으로 운영된다. 주요 기능은 중앙 저장소 기반 문서 관리, 부서별 공유 폴더 협업, 문서 변경 이력 자동 저장, 폴더 단위 업무 인계, 사용자 권한 기반 열람 통제, 외부 반출 승인 절차, 이상 징후 발생 시 접근 차단 등이다.

이에 따라 직원들은 사무실과 외부를 포함한 동일한 업무 환경에서 문서를 활용할 수 있게 됐으며, 장소 제약 없는 업무 수행과 행정 연속성 강화가 기대된다. 또한 인증서 기반 접속과 권한 관리로 문서 접근을 통제하고 외부 반출 시 승인 절차를 적용하는 등 보안 체계도 강화됐다.

김영길 글로컬미래교육과장은 "문서중앙화시스템은 행정 효율성과 보안성을 함께 높이는 디지털 행정 기반"이라며 "안전하고 편리한 업무 환경 조성을 위해 운영 체계와 현장 지원을 지속 강화하겠다"고 말했다.

전남교육청은 스마트오피스 기반을 확대해 언제 어디서나 업무 수행이 가능한 환경 구축과 행정 효율성 제고를 이어갈 계획이다.

ej7648@newspim.com