박우량 신안군수 후보 "대통령이 선택한 신안 더 큰 미래로"

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해상풍력·RE100 제시

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 박우량 더불어민주당 신안군수 후보 측은 27일 "이번 신안군수 선거는 이재명 정부와 함께 지역 미래 산업과 군민 삶의 변화를 완성할 인물을 선택하는 선거"라고 밝혔다.

박 후보 측은 "이재명 대통령이 신안의 주민참여형 재생에너지 정책과 햇빛·바람연금 정책을 높이 평가해 왔다"며 "신안은 이미 재생에너지 정책의 상징 지역으로 자리 잡았다"고 주장했다.

암태 유세. [사진=박우량 후보 선거사무소] 2026.05.27 ej7648@newspim.com

이어 "중앙정부 정책과 연계해 국가사업과 예산을 확보하고 성과로 이어갈 행정 경험이 중요하다"며 "박 후보는 지난 8년간 신안을 재생에너지·관광·섬 정책 중심지로 성장시킨 경험과 추진력을 갖췄다"고 밝혔다.

또 "해상풍력 배후단지 조성, RE100 기반 산업 유치, 주민소득형 햇빛·바람연금 확대, 섬 정원화 정책 등을 통해 에너지·생태·관광 도시로 도약해야 한다"며 "이를 실현할 준비된 행정가"라고 강조했다.

선거 구도와 관련해선 "정책과 비전 경쟁이 아닌 반대 연대나 정치공학으로는 지역 미래를 만들 수 없다"며 "실질적 정책 경쟁이 필요하다"고 했다.

아울러 "군민에게 필요한 것은 갈등이 아닌 안정적 추진력과 중앙정부와의 협력 역량"이라며 "정책과 성과로 평가받겠다"고 밝혔다.

박 후보 측은 남은 선거 기간 '대통령과 함께 가는 신안', '군민 소득을 높이는 실용행정', '신안의 다음 10년 완성'을 핵심 메시지로 소통을 강화할 계획이라고 밝혔다.

ej7648@newspim.com