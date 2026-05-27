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경기도 '경원선 셔틀열차 운행 업무협약' 체결

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  • 경기도가 27일 경원선 배차 문제 해결 위해 셔틀열차 운행 업무협약을 체결했다
  • 양주~동두천 17.8km, 동두천~연천 20.2km 구간에 2027년부터 셔틀열차를 투입한다
  • 출퇴근 시간대 집중 운행과 시설 개량으로 최대 42분이던 배차간격을 단축할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최대 42분에 달하는 경원선(1호선) 배차간격 문제 해결 방안 추진
양주역~동두천역, 동두천역~연천역 구간에 각각 셔틀열차 운행

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 최대 42분에 달하는 경원선(1호선)의 배차간격 문제를 해결하기 위해 양주역~동두천역, 동두천역~연천역 구간에 각각 셔틀열차를 운행하는 방안을 추진한다.

경원선 셔틀열차 그래픽자료. [사진=경기도 북부청]

경기도는 경원선 셔틀열차의 2027년 운행 개시를 목표로 국가철도공단, 한국철도공사(코레일), 양주시, 동두천시, 연천군과 '경원선 셔틀열차 운행을 위한 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.

도에 따르면 현재 1호선 의정부 북부 구간인 양주역, 덕계역, 덕정역, 지행역, 동두천중앙역, 보산역, 동두천역, 소요산역, 청산역, 전곡역, 연천역은 북부 구간으로 갈수록 운행 횟수가 급격히 줄어드는 구조적 문제를 안고 있다. 평일 기준 양주역의 배차간격은 평균 8분이고 덕정·덕계역은 14분, 종착역인 연천역은 42분에 달한다.

협약에 따라 한국철도공사는 이미 확보된 6량 3편성의 전동차를 활용해 2027년부터 양주역에서 동두천역까지 17.8km 구간 동두천역에서 연천역까지 20.2km 구간에 각각 셔틀열차 운행을 추진한다.

경기도는 관계기관 간 의견 조정 및 행정 지원을 총괄하며 국가철도공단은 열차 회차 등을 위한 건넘선 신설과 승강장 안전문(PSD) 설치 등 시설 개량 사업을 즉시 추진하고 양주시·동두천시·연천군은 열차 운행비용을 공동으로 분담한다.

셔틀열차는 경원선 11개 역사에서 탑승할 수 있다. 6개 기관은 이용객이 몰리는 출퇴근 시간대에 셔틀열차를 집중 배치해 배차간격 단축 효과를 극대화할 방침이다.

앞서 경기도는 2024년 9월 경기도청원으로 1호선 배차간격 단축 요청 의견이 접수된 후 양주, 동두천, 연천, 한국철도공사 등과 경원선 셔틀 및 증차 운행의 필요성을 지속적으로 논의했다. 2025년에는 국토교통부에 셔틀 운행을 위한 시설개량비 예산 편성을 건의해 2026년도 정부예산에 시설개량비(51억원)가 반영돼 이번 협약에 이르게 됐다.

경원선 셔틀 전동열차 운행 노선도(안). [사진=경기도 북부청]

정확한 셔틀열차 개통 시점은 건넘선, 승강장 안전문(PSD) 등 시설 개량 사업 상황을 보고 결정될 예정이다.

추대운 경기도 철도항만물류국장은 "경원선을 이용하는 양주, 동두천, 연천 주민들의 전철 이용 시간이 단축될 수 있도록 셔틀열차 운행에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com

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