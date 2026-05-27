부산시, 여름철 물놀이 안전사고 예방 대책 추진…"다각적 협력체계 구축"

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안전관리요원 교육·비상근무

시민 안전의식 확산 홍보 활동



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 8월 31일까지 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위해 단계별 안전관리 대책을 추진한다고 27일 밝혔다.

시는 5월 사전대비 기간에 물놀이 지역 전수조사와 안전시설·장비 정비를 마치고 안전관리요원 확보와 교육을 완료할 계획이다. 바닥 평탄화와 유리조각 등 위험요인 제거도 함께 진행한다.

부산시가 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위해 8월 31일까지 2026년 여름철 물놀이 안전관리 대책을 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

6월부터 8월까지는 '수상 안전 상황관리반'을 운영해 비상근무 체계를 유지하고 주말과 공휴일에도 안전요원을 현장에 배치한다. 구군과 경찰, 소방, 교육지원청 등과 협조 체계를 구축해 사고 예방과 신속 대응에 나선다.

7월 15일부터 8월 17일까지는 특별대책 기간으로 정해 정부 합동점검과 공무원 전담관리제를 강화한다. 사고 우려 지역 예찰과 계도 활동도 집중한다.

시는 시민 안전의식 확산을 위해 물놀이 안전수칙과 구명조끼 착용법 교육, TV와 옥외 전광판, 시 누리집, 공식 유튜브, SNS를 활용한 홍보도 병행한다.

시는 28일 오후 5시 시 재난대책본부에서 수상안전 대응체계 점검과 유관기관 협력을 위한 대책회의를 연다. 회의에는 7개 소관부서와 16개 구군, 부산해경, 시설공단 등이 참석한다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "철저한 안전관리를 통해 단 한 건의 인명피해도 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"며 "시민들께서도 구명조끼를 착용하고 위험구역 출입을 자제해 달라"고 말했다.

ndh4000@newspim.com