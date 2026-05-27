전국 광역단체장 5월27일 일정

AI 핵심 요약beta
- 노홍석 전북지사 권한대행이 6일 여름철 호우대비 산사태 우려지 현장행정을 했다
- 여중협·이동옥 권한대행이 이사회 참석과 정책협의회 및 현안점검 등 도정 일정을 소화했다
- 강기정 광주시장과 김영록 전남지사 등 지자체장들이 기념식·부활제·순방 등 통상 일정을 수행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲노홍석 전북지사 권한대행
-여름철 호우대비 산사태 우려지 현장행정 (11:00 남원 산동면)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-강원디자인진흥원 2026년 제3차 이사회(11:00 강원디자인진흥원)
▲이동옥 충북지사 권한대행
-현안업무 보고(09:00 행정부지사실)
-제5회 도-시군 정책협의회(10:30 대회의실)
-주요 현안사업 현장점검(14:00 청주)
▲강기정 광주시장
- 2026년 하반기 공인중개사 부동산 거래사고 예방 및 연수교육(10:00 일가정양립지원본부)
- 제46주년 5·18민주화운동 부활제(17:00 5·18민주광장)
▲김영록 전남지사
- 일본 순방(27~30)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-통상 일정
▲박일웅 경남지사 권한대행
-바다의 날 기념식(10:00 국립한국해양대학교)
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 통상업무
▲김정기 대구광역시장 권한대행 (행정부시장)
-통상 업무
[전국 종합=뉴스핌]
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