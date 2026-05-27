[6·3지선 인터뷰] 유정복 "6·3선거 인천 미래 결정하는 선택"

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =3선에 도전하는 국민의힘 유정복 인천시장 후보는 "이번 선거는 단순한 정치 경쟁이 아니라 인천의 미래를 결정하는 중요한 선택이다"고 했다.

그는 군수와 구청장, 민선 6·8기 인천시장, 행정안전부 장관, 국회의원 등 중앙과 지방 행정을 두루 경험한 강점을 살려 인천의 미래 성장동력을 이어가겠다는 구상이다.

유 후보는 "검증된 경험과 책임 있는 리더십으로 시민이 가장 살기 좋은 세계 초일류의 인천국제자유특별시를 완성하겠다"고 했다.

국민의힘 유정복 인천시장 후보 [사진=유정복 후보 선거 캠프]

다음은 유정복 후보와 일문일답

- 인천시장 3선 도전 이유와 각오는

▲ 인천시장 선거에 나선 이유는 중단 없는 발전으로 세계 초일류 도시 인천을 완성하기 위해서다. 민선 6기 이후 재정 정상화와 경제성장, 인구 증가, 고용 확대를 이끌며 인천을 대한민국 제2의 경제도시로 성장시켰다. 제물포 르네상스와 글로벌 톱텐 시티 조성 등 대형 사업은 연속성이 핵심인 만큼 검증된 경험과 추진력이 필요하다. 시작한 일은 반드시 완수하겠다는 책임감으로 시민과 인천의 미래를 끝까지 지켜내겠다.

- 지난 4년 성과와 아쉬운 점은

▲ 가장 큰 성과는 재정 위기 극복과 경제도시 도약이다. 13조 원대 부채를 줄여 재정 건전성을 확보했고 경제성장률과 출생아 증가율 전국 1위를 달성했다. 또 천원주택, 아이플러스 1억 드림 등 체감형 복지 정책과 재외동포청 유치, 인천고등법원 설치 등 굵직한 현안도 해결했다. 다만 수도권매립지 대체 부지 확보와 인천발 KTX, 경인전철 지하화 등 일부 국책사업이 중앙정부 절차로 지연된 점은 아쉽다. 남은 과제는 다음 임기에서 반드시 완성하겠다.

- 호응을 얻은 천원주택·1억 드림 확대 계획은

▲ 천원주택과 아이플러스 1억 드림을 넘어 '천원 유니버스'와 '1억 드림 케어'로 복지를 확대하겠다. 천원주택 공급을 2000 호로 늘리고 하루 천원 수준의 교통비 상한제인 천원패스를 도입하겠다. 천원기저귀, 천원분유, 천원복비 등 생활밀착형 정책도 확대한다. 출생 정책은 산후조리 지원, 야간 돌봄, 24시간 긴급 돌봄센터 확충 등으로 강화할 계획이다. 시민 삶의 부담은 줄이고 아이 키우기 좋은 도시 인천을 만들겠다.

- 송도·청라·영종 신도시와 원도심 균형발전 방안은

▲ 균형발전의 핵심은 원도심 재생과 신도시 성장의 동시 추진이다. 제물포 르네상스를 통해 내항과 동인천 일대를 미래형 수변도시로 재창조하고 경인전철·경인고속도로 지하화로 생활권 단절을 해소하겠다. 인천지하철 3호선 대순환선과 GTX망 확충으로 신도심과 원도심을 촘촘히 연결하겠다. 송도는 바이오·반도체, 청라는 로봇·미래차, 영종은 항공물류 중심지로 육성해 권역별 산업 경쟁력도 강화하겠다.

- GTX와 광역교통망 확충 계획은

▲ 서울·경기 1시간 생활권 실현이 목표다. GTX-B는 차질 없이 추진 중이며 GTX-D·E 노선과 서부권 광역급행철도도 속도감 있게 추진하겠다. 서울지하철 5호선 검단 연장과 7호선 청라 연장, 제2경인선 사업도 적극 추진 중이다. 인천발 KTX 개통과 제2공항철도 추진으로 전국과 세계를 연결하는 교통망도 완성하겠다. 인천지하철 3·4호선과 경인전철 지하화를 통해 시민 출퇴근 시간을 획기적으로 줄이겠다.

- 인천국제자유특별시 추진 전략은

▲ 인천을 수도권 규제에서 벗어난 국제자유특별시로 만들겠다. 특별법 제정을 통해 규제를 혁파하고 경제자유구역을 인천 전역으로 확대할 계획이다. 송도 바이오클러스터와 첨단 반도체 산업을 중심으로 미래산업 생태계를 구축하고 영종은 항공정비·물류 허브로 육성하겠다. 또한 글로벌 투자펀드 조성과 행정 권한 확대를 통해 세계 자본과 인재가 모이는 글로벌 톱텐 시티를 실현하겠다.

- 대표 공약인 제물포 르네상스 성과 논란에 대한 입장은

▲ 제물포 르네상스는 단순 구호가 아니라 이미 행정 절차와 기반 조성이 상당 부분 진행된 사업이다. 내항 1·8부두 재개발은 사업비 확보와 중앙투자심사를 마쳤고 동인천역 복합개발도 보상과 철거 절차를 앞두고 있다. 상상플랫폼 개관과 북성포구 매립 완료 등 가시적 성과도 나타나고 있다. 대형 개발사업은 철저한 사전 절차가 필수인 만큼 지금까지의 과정 자체가 핵심 성과다. 계획된 일정에 따라 반드시 완성해내겠다.

- 중앙정부와의 소통·예산 확보 방안은

▲ 시장 역할은 시민 편에서 지역 이익을 지키는 것이다. 시장, 장관, 국회의원 경험을 바탕으로 중앙정부와 국회를 설득할 충분한 역량과 네트워크를 갖추고 있다. 인천의 정책을 국가 모델로 제시하고 공항·항만·경제자유구역의 국가 경쟁력을 강조해 국비 지원을 이끌어내겠다. 실제로 역대 최대 규모의 국비 확보 성과를 냈으며 앞으로도 초당적 협력과 전략적 재원 조달로 주요 사업을 흔들림 없이 추진하겠다.

- 시민들에게 전하고 싶은 메시지는

▲ 이번 선거는 단순한 정치 경쟁이 아니라 인천의 미래를 결정하는 중요한 선택이다. 지난 4년간 경제성장률·인구 증가율 전국 1위를 기록하며 인천은 대한민국 제2의 경제도시로 도약했다. 앞으로 인천국제자유특별시 완성, 제물포 르네상스, GTX 교통혁명, 천원 유니버스 확대를 반드시 실현하겠다. 시작한 일을 끝까지 책임지고 완성할 수 있는 리더십으로 시민이 가장 살기 좋은 세계 초일류 도시 인천을 만들겠다.

hjk01@newspim.com