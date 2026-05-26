한국국토정보공사-한국가스안전공사, 지하안전관리 강화 협약

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'굴착공사 정보' 교류…굴착공사 파손 사고 선제적 예방 기대

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사와 한국가스안전공사가 26일 지하정보 활용 및 지하안전 강화를 위해 손을 잡았다.

양 기관은 관로 파손 등 지하시설물 안전사고를 선제적으로 예방하기 위해 충북 음성에 위치한 한국가스안전공사에서 '지하안전관리 강화를 위한 정보 공유 및 활용 업무협약'을 체결했다.

지나안전관리 업무협약식[사진=LX]2026.05.26 gojongwin@newspim.com

이날 협약에 따라 LX공사와 한국가스안전공사는 ▲양 기관의 굴착공사 구간 지하시설물 유무 정보 제공 ▲기관 간 상호 협력을 위한 전문가 실무협의회 운영 ▲업무 효율화를 위한 기술 교류 및 정보 제공 등을 실행하게 된다.

LX공사는 지하공간통합지도 활용 및 양 기관이 보유한 정보를 공유함으로써 굴착공사 시 관로파손 사고 등의 사고 예방을 통해 국민이 안심하고 안전한 땅속 환경을 만들 수 있을 것으로 기대하고 있다.

LX공사 심병섭 공간정보본부장은 "이번 지하정보 공유 협약을 통해 굴착공사 현장의 안전 사각지대를 해소하고 국민이 안심할 수 있는 고도화된 지하안전관리 체계를 확립하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.

gojongwin@newspim.com