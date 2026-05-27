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[현장톡] 오정세 "좌절한 순간 많지만 스스로 '무가치하다' 느낀 적 없어"

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  • 배우 오정세는 26일 인터뷰에서 '모자무싸' 속 박경세를 통해 불안과 열등감, 인정 욕구를 지닌 인간의 민낯을 현실적으로 그려냈다고 말했다
  • 그는 구교환과의 호흡, 차영훈 감독과의 재회, 끊임없는 작품 활동에 대해 작품 안에서 쉼을 얻으며 인물에만 집중해 연기한다고 밝혔다
  • 오정세는 자신을 무가치하다고 느끼는 이들에게 '모자무싸'가 공감과 위안을 줄 작품이라며 꼭 봐달라고 당부했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 오정세가 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다(모자무싸)' 속 박경세를 통해 불안과 열등감, 인정 욕구를 품은 인간의 민낯을 현실적으로 그려냈다.

오정세는 26일 서울 강남구에 위치한 프레인 TPC 사옥에서 취재진과 인터뷰를 진행했다. 날카롭고 찌질하지만 미워할 수만은 없는 캐릭터를 완성한 그는 "모두가 자신의 가치를 찾기 위해 발버둥치는 이야기"라고 작품을 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 오정세. [사진=프레인TPC] 2026.05.26 moonddo00@newspim.com

오정세는 "좋은 작품을 만나면 사실 어떤 역할을 하고 싶다는 정서보다 '이 작품을 하고 싶다'는 생각이 먼저 든다"며 "경세보다 더 작은 인물이었어도 이 작품을 하면 너무 행복하겠다는 마음이 먼저였을 것 같다"고 작품에 대한 애정을 드러냈다.

특히 제목인 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에 대해서는 "제목부터 좋았다. 그냥 마음에 들었다"며 "이 안에서 자신의 가치를 찾기 위해 발버둥치는 사람들이 많은 공감을 일으킬 수 있는 이야기일 거라는 기대를 했다"고 말했다.

극 중 박경세는 동만(구교환)과 누구보다 날 선 관계를 이어가는 인물이다. 오정세는 "시청자들은 엄청 싸울 때의 동만과 경세를 본 거지만, 그 안에는 둘의 끈끈함이 있다고 생각하고 접근했다"며 "그래서 서로 더 날 서 있는 관계라고 생각하며 만들어갔다"고 설명했다.

찌질하고 불안정한 경세 캐릭터에 대해서는 "조금 입체적이고 극적으로 표현돼서 그렇지 많은 사람들이 그러지 않을까 싶다"며 "성공의 기준은 다 다르지만 스스로 떨어질까 봐 두려워하고 더 올라가고 싶어하고 불안해한다"고 현실적인 공감을 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 오정세 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 스틸컷. [사진=스튜디오 피닉스, SLL, 스튜디오 플로우] 2026.05.26 moonddo00@newspim.com

이어 "경세가 미운데도 밉지 않게 느껴지는 건 용기 있는 고백을 할 줄 아는 인간이라는 포인트가 크게 작용한 것 같다"며 "조금은 응원해주고 싶은 마음이 드는 인물"이라고 덧붙였다.

동만 역의 구교환과의 호흡에 대해서는 "리허설 때부터 많이 구축됐고 한 테이크, 한 테이크 찍을수록 잘 쌓여갔다"며 "각자가 하려는 호흡과 동선이 만나면서 무언가 만들어지는 것 같다. 현장에서 서로에게 의지하며 쌓아갔다"고 말했다.

오정세는 살아오면서 스스로의 가치를 의심한 순간이 있었냐는 질문에 "힘들고 스트레스 받고 좌절한 순간은 많았지만 '난 가치 없어'라고 느낀 적은 없다"며 "부족한 점 때문에 속상한 적은 많지만, 배우라는 직업 자체가 잘됐다 나빴다가 반복되는 사이클이지 않나. 일희일비하면 너무 지치고 상처받을 것 같아 감정의 폭이 크지 않게 하려 했다"고 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 오정세. [사진=프레인TPC] 2026.05.26 moonddo00@newspim.com

오정세는 '동백꽃 필 무렵'의 차영훈 감독과 7년만에 재회했다. 그는 "서로에 대한 신뢰가 기본적으로 있었다"며 "좋은 작품으로 다시 만나 부담감도 있었지만 서로 기대면서 좋은 작품 만들자는 믿음이 깔려 있었다. 현장에는 '맘대로 해'라는 신뢰가 있었다"고 회상했다.

오정세는 테드 창(극한직업), 권경민(스토브리그), 노규태(동백 꽃 필 무렵), 최성곤(와일드 씽) 등 매 작품 전혀 다른 얼굴을 보여주고 있다. 이에 "이번에 이렇게 했으니 다음엔 다르게 해야지라는 생각보다는 인물에 집중하려고 한다"며 "그 인물로 최대한 가려고 하다 보면 결국 그 인물이 되는 것 같다"고 답했다.

'모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'가 종영할 무렵 오정세가 '봉제순' 역으로 출연하는 '오십프로'가 첫방송을 시작했고, 내달 3일에는 영화 '와일드씽'이 개봉한다. 쉼 없이 작품 활동을 이어가는 원동력에 대해서는 "나는 이 일을 하면서 그 안에서 쉼도 같이 하는 것 같다"며 "촬영장 가는 즐거움과 현장의 즐거움 속에서 잘 쉬면서 하고 있는 것 같다"며 연기에 대한 애정을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 오정세 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 스틸컷. [사진=스튜디오 피닉스, SLL, 스튜디오 플로우] 2026.05.26 moonddo00@newspim.com

끝으로 오정세는 "자신을 무가치하다고 느끼는 분들에게 해주고 싶은 말이 생겼다"며 "'모자무싸'를 꼭 봐주셨으면 좋겠다. 많은 분들이 공감하고 위안을 받을 수 있는 작품"이라고 말했다.

오정세는 현재 MBC '오십프로'에 출연 중이며, 내달 3일 '와일드씽'을 통해 스크린에서도 대중들과 만난다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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