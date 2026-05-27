[뉴스핌 여론조사] 서울 '후보 계속 지지' 80.4% '바뀔 수 있어' 16.1%

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민주당 지지층 87.5%…국민의힘 지지층 88.7% '계속 지지'

50대 '계속 지지' 응답은 90.2%…30대 미만은 62.5%

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거를 일주일 앞두고 최대 격전지로 꼽히는 서울 지역 유권자 10명 중 8명은 현재 지지하는 후보를 투표 때까지 계속 지지하겠다는 것으로 27일 조사됐다.

종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 지역 만 18세 이상 남녀 803명을 대상으로 조사한 결과에 따르면, '현재 지지 후보를 6월 3일 선거 때까지 계속 지지할 생각인가'라는 질문에 '계속 지지할 것'이라는 응답이 80.4%로 집계됐다.

'상황에 따라 바뀔 수도 있음'은 16.1%, '잘 모름'은 3.4%인 것으로 나타났다.

리얼미터는 "유권자들의 표심이 상당 부분 굳어진 상태임을 보여주는 결과로 해석된다"며 "부동층 규모는 상대적으로 제한적인 것으로 나타났다. 향후 특별한 변수나 이슈가 없는 한 현재의 선거 구도가 유지될 가능성이 높아 보인다"고 설명했다.

지역별로는 ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구)이 83.1%로 가장 높았고 ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 80.0% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 79.8% ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 79.2%로 전 권역에서 '계속 지지' 응답이 높게 나타났다.

연령별로는 ▲18~29세 62.5% ▲30대 79.0% ▲40대 77.8% ▲50대 90.2% ▲60대 84.7% ▲70대 이상 89.1%다.

성별로는 남성의 80.6%와 여성의 80.3%가 현재 지지하는 후보를 계속 지지하겠다고 응답했다.

정당 지지층별로는 더불어민주당과 국민의힘 모두 80% 이상의 높은 결집도를 보였다. 민주당 지지층의 87.5%, 국민의힘 지지층 88.7%는 현재 지지 후보를 계속 지지하겠다고 밝혔다.

지지하는 정당이 없거나 잘 모르겠다고 밝힌 유보층의 39.5%는 상황에 따라 지지 후보가 바뀔 수 있다고 응답해 가능성을 열어뒀다.

반드시 투표하겠다는 적극 투표층에서는 87.7%가 '계속 지지' 의향을 밝혔다. 투표 의향자 중에서는 82.9%, 투표 의향이 없는 경우는 57.8%, '잘 모름'은 67.6%였다.

이번 여론조사는 무선전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

jeongwon1026@newspim.com