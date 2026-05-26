하이브 신규 레이블 'ABD', 올 하반기 데뷔 걸그룹 멤버 일부 공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 뮤직그룹 신규 레이블 ABD가 26일 공식 웹사이트와 SNS를 오픈하고 브랜드 방향성이 담긴 숏필름 6종을 공개했다.

숏필름 영상에는 올 하반기 데뷔 예정인 새 걸그룹 멤버 일부가 처음 모습을 드러내 이목을 끌었다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 신규 레이블 ABD의 숏필름. [사진=ABD] 2026.05.26 alice09@newspim.com

숏필름은 ABD가 추구하는 음악 본연의 즐거움을 고스란히 보여준다. 밑창에 알파벳 A, B, D가 각각 새겨진 구두를 신고 자유롭게 춤을 추는 세 명의 소녀들, 이들이 발길을 옮길 때마다 ABD 세 글자가 도장을 찍은 듯 곳곳에 남는다.

같은 날 문을 연 ABD 공식 웹사이트 역시 재기 발랄한 분위기를 연출한다. 통통 튀는 일러스트가 입혀진 마우스 커서와 총천연색 배경은 사용자가 클릭할 때마다 다채롭게 변화하며 몰입감을 높인다.

ABD는 레이블별 전문성과 자율성을 강화하는 하이브 멀티 레이블 전략의 일환으로 설립됐다.

걸그룹 제작에 특화된 레이블로서, 사명은 브랜드 슬로건인 '어 볼드 드림(A Bold Dream, 담대한 꿈)'의 약자다.

ABD의 첫 걸그룹 총괄 프로듀싱은 한성수 마스터 프로페셔널(Master Professional, MP)이 맡는다. 세븐틴, 애프터스쿨, 아이즈원, 투어스(TWS) 등 여러 K팝 아티스트를 성공적으로 키워낸 한 MP의 제작 역량과 하이브의 탄탄한 글로벌 인프라가 결합해 강력한 시너지를 발휘할 것으로 기대를 모은다.

alice09@newspim.com