郑溶镇就星巴克韩国"5·18坦克日"争议公开道歉

纽斯频通讯社首尔5月26日电 韩国新世界集团会长郑溶镇26日就星巴克韩国"5·18坦克日"营销争议公开道歉，并表示将全面整改集团内部风险管理体系。这是郑溶镇自2024年出任新世界集团会长以来，首次在公开场合发表面向国民的正式讲话。

图为26日上午，韩国新世界集团会长郑溶镇就星巴克韩国"5·18坦克日"营销争议举行记者会并鞠躬致歉。【图片=纽斯频通讯社】

当天上午9时，郑溶镇在首尔江南区某酒店举行紧急记者会。在约4分钟的道歉声明中，他三次向公众鞠躬致歉。

郑溶镇表示，此次事件让5·18民主化运动遗属、朴锺哲烈士遗属、光州市民以及韩国国民感到伤痛与失望，对此"真诚低头道歉"。

本次争议源于星巴克韩国于5月18日民主化运动纪念日期间，在随行杯促销活动中使用"5·18坦克日"、"拍桌子"等宣传语。相关内容随后被批涉嫌轻视韩国民主化历史，并在社交媒体和网络社区持续发酵，引发抵制呼声。

郑溶镇表示，对星巴克韩国不当营销给公众带来的伤害和愤怒"深感沉重"，并强调"无论原因如何都深感伤害国民感情的重大责任"。他说："我不做任何辩解。此次事件全部责任在于我，是我的错误。"

对于调查结果公布较晚，郑溶镇解释称，这是为了彻查事件经过并向公众作出详细说明。

他还呼吁社会对星巴克一线员工给予宽容。郑溶镇表示，全国门店员工只是尽职工作的普通职场人，责任应由组织和包括其本人在内的管理层承担。

他还表示，新世界集团将全面重新检查内部系统与风险管理体系，并进一步提高企业社会责任标准。

郑溶镇说，集团将把此次道歉视为新的开始，通过实际行动恢复公众信任。

当天记者会未设置问答环节，郑溶镇在宣读完道歉声明后再次鞠躬，随后离开会场。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社