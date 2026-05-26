세종시 "사전투표 대기시간 '세종엔'서 확인하세요"

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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 시민들의 원활한 제9회 전국동시지방선거 사전투표 참여를 위해 '세종엔' 앱에서 사전투표소 실시간 대기시간과 혼잡도 알림 서비스를 제공한다고 26일 밝혔다.

이 서비스는 사전투표 기간인 29일부터 30일까지 이틀간 운영된다.

세종시청 본청 청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

혼잡도와 대기시간은 읍면동에 설치된 24개 사전투표소 모두 확인 가능하다.

각 투표소의 대기 인원수를 기준으로 표시되는 혼잡도를 참고하면 효율적으로 사전투표 할 수 있다.

또 앱 내 '스마트맵'을 확인하면 사용자 위치 기반의 가까운 사전투표소 위치를 확인할 수 있고 길찾기 기능을 이용하면 편리하게 투표소까지 안내받을 수 있다.

'세종엔' 앱은 생활편의 정보를 사용자 위치·지도 기반으로 제공하는 도시정보 통합서비스로, 구글플레이 또는 앱스토어에서 검색해 설치하면 누구나 이용할 수 있다.

천흥빈 교통국장은 "사전투표 기간 제9회 전국동시지방선거 사전투표소 혼잡도 알림 서비스를 적극 활용해 대기시간을 줄이고 편리하게 투표에 참여하시길 바란다"며 "앞으로도 시민 생활에 밀접한 스마트 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 제9회 전국동시지방선거 사전투표는 오는 29일부터 30일까지 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며 투표 시 반드시 본인 신분증을 지참해야 한다.

gyun507@newspim.com