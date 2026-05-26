남원 예촌, '전북 유니크베뉴' 선정…전통한옥 경쟁력 인정

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한복·다도체험 연계한 전통문화 콘텐츠와 MICE 기능 강화

광한루원 연계 체험형 관광 확대와 복합문화공간 육성 추진

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 대표 전통문화 공간인 남원예촌 전통한옥체험시설이 '2026 전북 유니크베뉴 신규 발굴 공모사업'에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 전북특별자치도문화관광재단이 지역 특색을 갖춘 행사·회의·체험 공간을 발굴하기 위해 추진했으며, 남원예촌을 포함한 5개 시설이 선정됐다.

남원예촌 전경[사진=남원시]2026.05.26 gojongwin@newspim.com

남원예촌은 전통한옥의 정취와 함께 체험형 콘텐츠 운영 역량, MICE 행사 유치 가능성 등을 높게 평가받았다.

심사에서는 전통주거 문화체험이 가능한 공간이라는 점과 한복체험, 다도체험 등 투숙객 참여형 프로그램 운영이 강점으로 꼽혔다.

남원예촌은 광한루원 인근에 위치한 전통한옥 숙박·문화체험시설로, 전통 구들장 한옥 숙박과 다양한 전통문화 프로그램을 운영하며 지역 대표 관광거점 역할을 하고 있다.

최근에는 전통한옥 경관을 활용한 문화행사와 체험 프로그램을 확대하며 체류형 관광과 MICE 관광 수요 유치에도 힘쓰고 있다.

오미선 남원시 관광시설과장은 "이번 선정은 남원예촌이 숙박 기능을 넘어 전통문화와 관광, 행사 기능이 결합된 복합문화공간으로 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "광한루원과 연계한 전통문화 체험 콘텐츠를 지속 확대해 남원의 대표 관광명소로 육성하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com