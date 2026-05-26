한투운용, 27일 반도체 투자전략 긴급 라이브 세미나 진행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

27일 오전 10시 ACE ETF 유튜브 채널에서 시청 가능

'IT의 신' 이형수 대표와 반도체 투자전략 긴급 점검

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용이 단일종목 레버리지 상품 상장을 앞두고 긴급 라이브 세미나를 진행한다.

한국투자신탁운용은 오는 27일 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 투자전략을 긴급 점검하는 라이브 세미나를 개최한다고 26일 밝혔다. 세미나는 오전 10시 ACE ETF 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.

한국투자신탁운용에 따르면 이번 세미나는 반도체 투자와 단일종목 레버리지 상품에 대한 관심 속에 마련됐다. 한국투자신탁운용은 27일 'ACE 삼성전자단일종목레버리지'와 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지' 신규 상장을 앞두고 있다.

[사진=한국투자신탁운용]

세미나는 '삼성전자와 SK하이닉스 투자를 이어가도 되는가'에 초점을 맞춰 전반적인 반도체 업황에 대해 다룰 예정이다. 이를 위해 IT의 신으로 알려진 이형수 HSL파트너스 대표가 염정인 한국투자신탁운용 ETF디지털마케팅부장과 함께 출연한다.

이 대표는 ▲인공지능(AI) 반도체 사이클의 변화 ▲국내 대표 반도체 기업의 투자 포인트 ▲단기 변동성 확대 국면에서 점검해야 하는 위험 요인 등을 설명할 예정이다.

염 부장은 "모두가 레버리지를 이야기하는 시점일수록 투자자는 수익률뿐 아니라 투자 대상의 본질과 지속 가능성을 함께 살펴볼 필요가 있다"며 "이번 세미나가 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 반도체 투자에 대한 균형 잡힌 판단을 돕고 반도체 투자 ETF에 대한 이해도도 높이는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

단일종목 레버리지 상품은 단일종목 기반 상품으로 지수를 기초로 하는 분산투자 상품이 아니라 하나의 개별 기업에 집중 투자하므로 해당 기업의 위험에 그대로 노출된다. 또한 단기간에 손실이 확대될 수 있으며, 횡보장에도 손실이 발생할 수 있어 단기 투자에 적합한 상품이다.

투자자는 집중 투자 위험과 손실 확대 등 해당 상품 특유의 투자 위험을 충분히 숙지한 후 본인의 투자 목적과 위험 감내 수준 등이 적합한지 고려해 투자해야 하며, 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

rkgml925@newspim.com