콘진원, 스페인 웹툰행사서 2억 달러 규모 수출 상담 '성과'

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원 스페인 비즈니스센터가 지난 14일부터 17일까지 스페인 바르셀로나 피라 바르셀로나 몬주익에서 '2026 K-웹툰 인 스페인'을 성료했다.

콘진원은 '2026 K-웹툰 인 스페인' 행사 기간 중 스페인 바르셀로나 '코믹 바르셀로나 2026'에서 열린 코카 인사이트 세션 '웹툰의 세계화와 IP 확장 전략' 현장에서 글로벌 웹툰 산업의 확장 전략을 논의했다. [사진= 콘진원]

특히 스페인 최대 코믹 행사인 '코믹 바르셀로나 2026'과 연계해 열린 이번 행사에서 K-웹툰 기업 3개사가 총 52건의 비즈니스 상담을 진행해 약 2억 170만 달러 규모의 상담 성과를 기록했다.

행사는 일반 관람객 대상 K-웹툰 특별관과 산업 관계자 대상 수출상담 프로그램으로 구성됐다. 비즈니스 프로그램에서는 참가 기업들의 피칭 세션이 운영됐으며, 스페인·유럽 출판 업계 관계자들에게 K-웹툰 IP와 글로벌 사업 전략을 소개했다.

DCC ENT는 200개 이상의 웹툰 IP와 글로벌 유통망을 바탕으로 유럽 시장 진출 전략을 발표했다. 스페인 중세 문화를 모티브로 한 '이 결혼은 어차피 망하게 되어 있다', 그리스 신화를 재해석한 '다프네를 위하여' 등 유럽 독자층을 겨냥한 작품 사례를 소개했다. 투니드엔터테인먼트는 '모범택시', '냄새를 보는 소녀' 등을 중심으로 웹툰 기반 드라마·애니메이션·게임·굿즈 등 2차 콘텐츠 제작 사례를 선보였다.

웹툰 아카데미 세션에서는 한국형 웹툰 제작 시스템과 작가 양성 구조를 소개하며 현지 교육기관과의 협력 가능성을 논의했다. 에스콜라 조소, FX 애니메이션 바르셀로나 등 현지 주요 교육기관들은 공동 프로그램 운영과 공동 창작 프로젝트 연계 방안에 높은 관심을 보였다.

스페인 현지 주요 출판사 그룹 플라네타 본사를 방문해 웹소설 IP의 유럽 출판 및 콘텐츠 확장 전략과 협력 방안을 논의하는 비즈니스 미팅을 진행하는 모습. [사진= 콘진원]

유럽 주요 출판사와의 비즈니스 미팅도 이어졌다. 스페인 대표 출판그룹 플라네타 본사 방문에서는 K-웹툰·K-웹소설 IP에 대한 높은 관심과 함께 웹툰·웹소설 동시 계약 가능성, 굿즈·팝업스토어 등 연계 사업 협력 방안도 논의됐다.

그룹 플라네타의 데이비드 헤르난도 코믹 총괄 디렉터는 "웹툰은 이미 국제화된 산업이며 지금이야말로 웹툰 시장에 적극적으로 뛰어들 시점"이라고 평가했다.

콘진원 스페인 비즈니스센터 변미영 센터장은 "K-웹툰의 산업 경쟁력과 글로벌 IP 확장 가능성을 유럽 시장에 직접 소개한 자리였다"며 "한국형 제작 시스템과 현지 창작자·교육기관 간 협업 가능성을 확인한 만큼 공동 제작과 교육 협력 등 다양한 교류 사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com