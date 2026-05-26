싸이커스 미니 7집, 초동 36만장 판매고…자체 최고 기록

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 싸이커스가 신보 판매량으로 커리어 하이를 달성했다.



26일 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 지난 19일 발매된 싸이커스의 미니 7집 '루트 제로 : 디 오라(ROUTE ZERO : The ORA)'는 초동 판매량(앨범 발매 후 일주일간의 판매량) 36만 장 이상을 기록하며 커리어 하이를 경신했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 싸이커스. [사진=KQ엔터테인먼트] 2026.05.26 alice09@newspim.com

앞서 싸이커스는 발매 4일 차에 초동 판매량 33만 장을 돌파, 전작으로 세운 커리어 하이 기록인 32만 장을 일찌감치 넘어서며 향후 기록을 향한 기대감을 더욱 끌어올린 바 있다.



싸이커스의 미니 7집은 발매와 동시에 한터차트 실시간 및 일간 음반 차트, 써클차트 실시간 및 일간 리테일 앨범 차트 최정상의 자리에 오르며 올랐다.

또한 다양한 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 앨범 차트, 애플 뮤직 톱 앨범 차트에 진입했다.

싸이커스는 써클차트 주간 리테일 앨범 차트, 한터차트 주간 음반 차트, 벅스 주간 앨범 차트 등 각종 주간 차트에서도 이름을 올리며 글로벌 대세의 인기를 입증했다.

타이틀곡 '오케이(OKay)'는 발매 직후 벅스 실시간 차트에 진입한 데 이어 가파른 상승세를 보이며 단숨에 상위권에 안착했고, 더불어 필리핀, 태국 아이튠즈 톱 송 차트에 이름을 올리며 전 세계 리스너들에게 사랑을 받는 중이다.



타이틀곡 뮤직비디오 또한 반응이 뜨겁다. 영상은 공개된 지 일주일도 채 되지 않아 조회 수 1000만 뷰를 돌파했고, 감각적인 연출과 압도적인 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어내며 연일 높은 인기를 이어가고 있다.

싸이커스는 오는 6월 27일 서울 티켓링크 1975 씨어터, 7월 31일 도쿄 제프 하네다에서 싸이커스의 두 번째 팬 미팅 '로디맵 투 유니버시티(roadymap to univerxity)'를 개최한다.

alice09@newspim.com