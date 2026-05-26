韩国中型车企应对中国电动汽车竞争加速战略调整

纽斯频通讯社首尔5月26日电 随着中国电动车企业竞争力持续增强，韩国中坚整车企业KG Mobility（KGM）和雷诺韩国正加快调整中长期战略，以应对本土市场竞争和全球汽车产业电动化转型压力。

资料图。【图片=百度】

据业界25日消息，在现代汽车集团持续主导韩国市场背景下，中国电动车企业正凭借价格和软件技术优势不断扩大影响力，使韩国中坚车企面临更大压力。

KGM与雷诺韩国近期分别公布未来发展规划。KGM提出以SUV、皮卡、混合动力以及增程式电动车（EREV）为核心的"实用型电动化"战略；雷诺韩国则计划推进人工智能（AI）基础的软件定义汽车（SDV）转型，并加强釜山工厂全球生产基地功能。

业内认为，KGM更强调品牌自主生存能力，而雷诺韩国则更加重视维持工厂在集团全球体系中的战略地位。

近年来，中国电动车企业在电池、高级驾驶辅助系统（ADAS）等领域快速提升竞争力，已不再局限于"低价车"定位。韩国中坚车企因此面临来自现代汽车集团、进口高端品牌及中国电动车企业的多重竞争。

根据KGM公布的"KGM FORWARD"战略，公司计划到2030年前推出7款新车型，重点扩大SUV、皮卡及多用途车型（MPV）产品线。

公司近期推出的"New Torres"SUV被视为其战略方向的重要体现。新车型在保持传统SUV风格基础上，加强了地形模式、动力系统和便利配置。

数据显示，KGM今年4月共销售9512辆汽车，其中国内销量3382辆，出口6130辆。虽然国内销量同比下降4.6%，但受出口增长带动，总销量同比增长6.5%。

业界认为，混合动力与增程式电动车是KGM当前战略核心，旨在在纯电动车竞争激烈背景下，通过兼顾电动车驾驶体验和燃油车便利性的路线降低风险。

与此同时，KGM正加强与中国奇瑞汽车合作，共同开发中大型SUV，以提高平台与电动化技术获取效率。

相比之下，雷诺韩国的战略更强调融入雷诺集团全球生产体系。根据规划，雷诺韩国将于2027年推出首款软件定义汽车，并计划到2029年每年推出电动化车型。

目前，雷诺韩国釜山工厂被视为雷诺集团在亚洲的重要生产基地之一，具备同时生产燃油车、混合动力车和电动车的柔性生产体系。

此外，雷诺韩国也在深化与中国吉利集团的合作，未来新车型开发将更多采用吉利平台和技术，以提升开发效率和成本竞争力。

业内指出，在全球电动车竞争加剧背景下，中国企业对韩国中坚车企而言已不仅是竞争对手，同时也是重要合作伙伴。如何在利用中国供应链和技术优势的同时保持品牌特色，将成为韩国中坚车企未来的重要课题。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社