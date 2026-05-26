전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.26 (화)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

스페인, 야말 등 월드컵 엔트리 26명 확정...R마드리드 선수 '0명'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 스페인은 25일 북중미 월드컵 26명 명단을 발표했다.
  • 레알 마드리드 선수는 16차례 본선 사상 처음 한 명도 없었다.
  • 바르셀로나 8명 발탁 속 스페인은 H조 1차전을 준비했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현지 매체 "역사에 남을 명단"...바르사 8명 대거 승선 '대조'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '무적함대' 스페인이 역사상 최초로 레알 마드리드 선수 없이 월드컵 본선 무대에 나선다.

스페인왕립축구협회는 25일(한국시간) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전할 26명의 최종 엔트리를 발표했다. 이번 명단에서 가장 눈에 띄는 대목은 레알 마드리드 소속 선수의 '전멸'이다. 스페인이 치른 16차례 월드컵 역사상 레알 마드리드 선수가 단 한 명도 발탁되지 않은 것은 이번이 처음이다. 현지 매체 마르카는 "역사에 남을 명단"이라며 놀라움을 감추지 못했다.

레알 마드리드의 비극은 예견된 결과였다. 올 시즌 초반부터 사비 알론소 감독과 선수단 사이의 불화설로 내홍을 겪었다. 이후 알바로 아르벨로아 감독이 소생을 시도했으나 선수 간 충돌 등 분위기는 최악으로 치달았다. 결국 라이벌 바르셀로나에 승점 8 뒤진 채 무관으로 시즌을 마감했다. 루이스 데 라 푸엔테 스페인 감독은 레알 마드리드가 대표팀에 보낼 수 있는 사실상 유일한 카드였던 수비수 딘 하위선마저 제외하는 결단을 내렸다. 베테랑 다니 카르바할 역시 부름받지 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 라민 야말. [사진=로이터] 2026.05.26 psoq1337@newspim.com

반면 올 시즌 프리메라리가 정상에 오른 바르셀로나는 천하를 이뤘다. 18세 신성 라민 야말을 비롯해 페드리, 가비, 페란 토레스, 다니 올모, 에릭 가르시아, 파우 쿠바르시 등 무려 8명의 주역이 대거 승선했다. 이번 명단 발표로 바르셀로나는 역대 모든 월드컵에 스페인 국가대표를 배출한 유일한 구단이라는 타이틀까지 거머쥐었다.

부상자들의 극적인 합류도 화제다. 지난 4월 경기 중 왼쪽 햄스트링을 다쳐 시즌 막판을 날렸던 야말은 무난히 선택받았다. 마찬가지로 햄스트링 부상으로 고전한 니코 윌리엄스(아틀레틱 빌바오)와 발 피로골절로 4개월간 이탈했다가 EPL 최종전에서 복귀한 미켈 메리노(아스널)도 승선했다. 반면 바르셀로나 미드필더 페르민 로페스는 최근 발 골절상을 입으며 막판에 낙마했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 데 라 푸엔테 감독. [사진=로이터] 2026.05.26 psoq1337@newspim.com

데 라 푸엔테 감독은 부상자들의 상태에 강한 자신감을 보였다. 그는 "변수만 없다면 첫 경기부터 모든 선수가 출전할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 이어 "특정 클럽에 대한 편견이나 지역 차별은 없었다"며 "오직 스페인 국민을 위한 흥분과 열정, 그리고 국가대표라는 자부심이 기준이었다"고 강조했다.

해외파의 비중도 묵직하다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대를 누비는 선수가 7명이나 뽑혔다. 19경기 클린시트를 기록하며 아스널의 우승을 이끈 골키퍼 다비드 라야를 시작으로 로드리(맨체스터 시티), 마르크 쿠쿠레야(첼시), 페드로 포로(토트넘) 등이 북중미행 비행기에 오른다. A매치 경험이 없는 에릭 가르시아와 마르크 푸빌(아틀레티코 마드리드)은 깜짝 발탁의 주인공이 됐다.

스페인은 이번 월드컵 조별리그 H조에서 경쟁한다. 오는 6월 11일 개막하는 본선에서 사상 처음 월드컵 본선에 진출한 카보베르데와 1차전을 치른 뒤 사우디아라비아, 우루과이와 차례로 격돌해 토너먼트 진출에 도전한다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
사진
'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동