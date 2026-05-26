부산시, 스타트업 대상 생성형 AI 실무교육 운영…역량 강화

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AI와 클라우드 기술 수요 증가 확인

디지털 전환·업무 효율화 방안 모색

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 창업기업의 생성형 인공지능 활용 역량 강화를 위해 민간과 협력 교육에 나선다.

시는 네이버클라우드와 협력해 26일부터 28일까지 사흘간 네이버 스퀘어 부산에서 '스타트업 AI 역량 강화 교육'을 실시한다고 밝혔다.

부산시가 지역 기술창업기업의 생성형 인공지능(AI) 역량 강화를 위해 네이버클라우드와 협력해 스타트업 AI 역량 강화 교육을 운영한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 교육은 생성형 인공지능 기술 확산과 창업기업의 활용 수요 증가에 대응해 최신 기술 동향과 활용 사례를 공유하고 현장에서 적용 가능한 실무 중심 교육을 제공하기 위해 마련됐다.

창업지원사업 참여기업 중 약 47%가 인공지능 기반 사업모델을 보유하고 있으며 2026년 교육 수요조사에서도 인공지능·클라우드 분야 수요가 가장 높은 것으로 나타났다.

교육은 시 창업지원사업 선정기업 임직원을 우선 대상으로 약 100명 규모로 진행된다. 프로그램은 이론과 실습을 병행해 업무자동화, 자료검색, 고객응대 등 기업 현장에서 활용 가능한 내용으로 구성됐다.

프롬프트 설계, 응용프로그램 인터페이스(API) 활용, 인공지능 작업절차(워크플로) 실습 등을 포함해 기업의 디지털 전환과 업무 효율화에 초점을 맞췄다.

시는 이번 교육을 통해 지역 창업기업의 생성형 인공지능 활용 능력을 높이고 민관 협력 기반의 교육 운영 모델 구축에 기여할 것으로 보고 있다.

이진수 금융창업정책관은 "네이버클라우드와 협력한 첫 인공지능 실무교육"이라며 "민간 전문기업과 협력을 확대해 창업기업의 기술 활용 역량을 높이겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com