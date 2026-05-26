김창규, 시민유권자운동본부 '좋은후보'로 선정

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후보 자질·도덕성 중심 평가…'지역 발전 역량' 인정

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 국민의힘 김창규 제천시장 후보가 전국 시민사회 연대기구인 시민유권자운동본부가 선정한 '6·3지방선거 좋은후보'에 이름을 올렸다.

유권자운동본부는 500여 시민단체 및 직능단체, 각계 전문가들로 구성된 시민사회 연대기구로 지난 11일 발족 이후 활동에 들어갔다.

김창규 후보가 시민유권자운동본부로 부터 '좋은 후보'에 선정됐다.[사진=국민의힘] 2026.05.26 choys2299@newspim.com

이번 선정은 정당이나 진영 논리가 아닌 ▲후보자의 자질 ▲도덕성 ▲지역 발전 역량 ▲책임감 등을 중심 기준으로 검증이 이뤄졌다.

이번 발표에서 전국 '좋은후보' 선정자는 총 33명이며 이 가운데 기초단체장 분야는 24명이 선정됐다.

김 후보는 제천의 미래 성장 가능성과 지역 발전 역량 등을 높은 평가를 받았다.

김창규 후보 측은 "이번 선정은 특정 진영이 아닌 시민사회와 전문가들이 객관적인 기준으로 평가한 결과라는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 시민 삶의 변화와 제천의 미래 경쟁력을 높이는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 전했다.

choys2299@newspim.com