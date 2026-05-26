단양군, 2027년 폐기물 국비 확보 총력…정비사업 필요성 강조

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중앙부처 방문해 순환형매립지 정비사업 등 신규사업 필요성 설명

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 쾌적한 생활환경 조성과 지속 가능한 자원순환 기반 마련을 위해 2027년도 폐기물 분야 신규사업 국비 확보에 총력을 기울이고 있다.

26일 단양군에 따르면 군은 2027년도 정부예산안 반영을 위해 최근 정부세종청사를 방문해 기획예산처, 기후에너지환경부 등 관계 부처를 대상으로 폐기물 분야 신규사업의 필요성과 당위성을 설명했다.

단양군청 관계자들이 정향우 기획예산처 사회예산심의관(사진 왼쪽)을 만나 신규 사업에 대한 정부 지원을 요청하고 있다.[사진=단양군] 2026.05.26 choys2299@newspim.com

이번 방문은 정부예산 편성 단계부터 선제적으로 대응해 지역 현안사업에 필요한 국비를 확보하기 위해 마련됐다.

군은 관계 부처와의 면담에서 기존 매립 폐기물을 선별·재처리해 매립용량을 확보와 폐기물처리시설의 장기적인 안정성을 높이기 위한 순환형매립지 정비사업 등을 중점 건의했다.

특히 폐기물 처리 기반 확충은 환경오염 요인을 줄이고 지속 가능한 자원순환 체계를 구축하기 위한 필수 과제임을 강조하며 정부예산 반영을 요청했다.

choys2299@newspim.com