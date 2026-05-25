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메시, '냅킨 계약' 13세 소년에서 1조5000억원 갑부로

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AI 핵심 요약

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  • 리오넬 메시는 23일 순자산 10억달러를 넘긴 억만장자 운동선수로 성장했다
  • 냅킨 위 첫 계약서에서 출발한 메시는 연봉·스폰서·투자·지분 참여로 브랜드 가치를 키웠다
  • 사우디 초고액 제안 대신 인터 마이애미 지분 구조를 택하며 장기 브랜드·자산 극대화 전략을 택했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연봉과 광고, 투자·지분 참여로 '억만장자 운동선수' 반열

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 식당 냅킨 위에 적힌 유소년 계약서에서 출발한 리오넬 메시(인터 마이애미)의 커리어가 이제 1조5000억원 자산가로 성장했다. 고액 연봉을 넘어 광고·투자·지분 참여·미디어 사업까지 확장하며 세계 스포츠 산업의 새로운 모델로 떠올랐다는 평가다.

아르헨티나 매체 '암비토'는 23일(현지시간) 블룸버그 등 금융 분석을 인용해 메시의 순자산이 10억 달러(약 1조5000억원)를 넘어선 것으로 추산된다고 전했다. 2007년 이후 선수 연봉과 보너스만 7억 달러(약 1조600억원)를 웃도는 것으로 분석되며 여기에 글로벌 스폰서십·투자 수익·사업 지분 가치가 더해지며 이른바 '억만장자 운동선수' 반열에 올랐다는 설명이다.

메시의 출발점은 초라했다. 성장호르몬 결핍 진단을 받았던 13세 소년은 FC바르셀로나와의 첫 계약 조건을 식당 냅킨에 적어 넣었다. 치료비 지원이 포함됐던 그 계약은 이후 세계 축구 경제 지형을 바꾸는 시발점이 됐다. 냅킨 위 한 줄 계약이 수십억달러 규모 브랜드로 확장된 셈이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 리오넬 메시. [사진=로이터] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

클럽 커리어가 쌓이면서 수입 구조도 달라졌다. 바르셀로나와 파리 생제르맹(PSG)을 거치는 동안 메시는 세계 최고 수준 연봉과 성과 보너스를 보장받았다. 동시에 글로벌 스포츠웨어·시계·자동차·항공사 등 굵직한 글로벌 기업과 파트너십을 맺으며 '메시'라는 이름 자체가 하나의 프리미엄 브랜드로 자리 잡았다.

전환점은 미국행이었다. 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미 이적은 단순한 선수 계약이 아니었다. 메시 계약에는 구단 지분 참여 옵션이 담긴 것으로 알려져 있다. 구단 가치가 오르면 메시 자산도 함께 불어나는 구조다. 인터 마이애미는 메시 합류 후 입장권 매진 행렬과 유니폼 판매 급증, 중계·스트리밍·시즌패스 구독 수익 확대를 동시에 누렸다. MLS와 애플이 손잡고 추진 중인 글로벌 시즌패스 사업에서도 메시는 핵심 '흥행 카드'로 기능하고 있다.

메시의 관심은 이미 은퇴 이후까지 뻗어 있다. 그는 과거 한 포럼에서 "축구는 유통기한이 있다. 사업은 내가 배우고 있는 영역"이라고 말한 바 있다. 스페인에서는 호텔·부동산 자산을 기반으로 한 리츠(REIT) 구조에 참여하고 외식 프랜차이즈와 소비재 사업에도 투자하고 있다. 스페인 하부리그 구단 지분을 인수하며 축구 클럽 투자에도 나서 '동료' 루이스 수아레스와 공동 스포츠 프로젝트도 가동 중이다. 가족 단위로 운영되는 구단·법인 구조를 통해 장기적인 자산 승계를 염두에 둔 행보도 병행하고 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 리오넬 메시. [사진=로이터] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

이 같은 행보는 크리스티아누 호날두, 미국프로농구(NBA)의 르브론 제임스와 궤를 같이한다. 이들의 공통점은 명확하다. 경기장 안에서의 몸값보다 '경기장 밖' 브랜드 가치와 투자 수익이 더 크다는 점이다. 연봉은 현금 흐름의 일부일 뿐, 진짜 자산 성장은 지분·브랜드·콘텐츠에서 나온다는 공식을 증명하고 있다.

카타르 월드컵 우승 직후 메시가 받았던 사우디아라비아 알 힐랄의 '연 4억달러(약 6000억원) 초대형 제안'은 이런 흐름을 상징적으로 보여준다. 당장 눈앞의 초고액 보수를 거절하고 인터 마이애미와의 지분 구조·미국 생활 안정성을 택한 선택은 '연봉 극대화'보다 장기 브랜드·자산 가치를 우선한 결정으로 해석된다.

식당 냅킨 위에 적힌 한 장짜리 계약서에서 시작된 소년의 커리어는 이제 글로벌 스포츠와 자본 시장을 잇는 대표적 사례로 거론된다. 리오넬 메시라는 이름은 더 이상 세계 최고 축구 선수에만 머물지 않고 금융·미디어·투자 구조가 결합된, 살아 움직이는 하나의 거대한 플랫폼이 됐다.

psoq1337@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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