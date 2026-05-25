국힘 경기도당 "박은미 후보 선대위 논란 인사 임명 철회하라"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 대변인단이 25일 박은미 더불어민주당 양평군수 후보 캠프 선거대책위원회 핵심 직책에 논란이 있는 인사들을 임명한 것은 양평군민을 우롱하는 '인사참사'라면서 공개 사과와 임명 철회를 촉구하는 논평을 냈다.

국민의힘 경기도당 대변인단.[사진=국민의힘 경기도당]

국민의힘 경기도당 논평에 따르면 대변인단은 "정치적 중립성과 공정성을 생명으로 삼아야 할 체육회가 과거 특정 정치세력의 선거 조직처럼 운영됐다는 비판은 이미 지역사회에 깊은 상처를 남겼다"고 주장했다.

이어 "과거의 잘못에 대한 반성은 커녕 문제의 중심에 있었던 인물들을 선거캠프 전면에 배치한 것은 양평을 다시 진흙탕으로 끌고 가겠다는 오만한 선언과 다름없다"고 비판했다.

대변인단은 "A씨는 지방선거에서 선거운동원들에게 현금을 제공해 공직선거법 위반으로 벌금형이 확정된 바 있으며 B씨도 면사무소에서 공직자 폭행 논란을 일으킨 바 있다"고 주장했다.

또한 논평은 "박은미 후보 측은 2억 원대 대출 채무 의혹에 대해서도 군민과 언론 앞에 명확한 해명을 내놓지 않고 있다"면서 "정당한 의혹 제기와 검증 요구에 침묵으로 일관하며 군민이 묻는 핵심 질문에는 답하지 않고 있다"고 지적했다.

대변인단은 박은미 후보와 더불어민주당에 "선거법 위반 전력자와 폭행 논란 인사를 선대위 핵심 직책에 임명한 데 대해 양평군민 앞에 공개 사과하고 즉각 임명을 철회하라"면서 "2억 원대 대출 채무 의혹에 대해서도 군민 앞에 투명하게 해명하라"고 촉구했다.