임택수, 고향 금왕서 삭발 결의…"청사 이전·광역의료원 건립" 공약

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[음성=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 임택수 음성군수 후보가 25일 고향인 음성군 금왕읍에서 삭발을 단행하며 핵심 공약 이행 의지를 강조했다.

임 후보는 이날 금왕읍 집중 유세 현장에서 '청사 이전 및 행정타운 조성', '광역보건의료원 설립', '금왕~삼성 간 지방도 조기 착공' 등 3대 공약을 공식 발표했다.

25일 국민의힘 임택수 음성군수 후보가 고향인 금왕읍에서 유세를 마친 후 공약 실천 의지를 다지는 삭발을 하고 있다. [사진=임택수 캠프] 2026.05.25 baek3413@newspim.com

임 후보는 "고향을 위한 약속을 반드시 지키겠다는 간절한 마음으로 머리를 깎았다"며 "그동안 쌓은 경륜과 중앙·지방을 아우르는 인맥을 모두 음성을 위해 쏟아붓겠다"고 밝혔다.

금왕읍 금석리 출신인 임 후보는 면서기를 시작으로 대통령 비서실, 국토교통부, 행정안전부 등 중앙 부처와 청주·충주 부시장, 음성 부군수를 거친 행정 전문가다.

그는 "군청이 너무 멀고 병원 가기 힘들다는 군민들의 호소를 가장 많이 들었다"며 "미래 100년 음성의 기반을 마련하기 위해 결심했다"고 말했다.

임 후보는 '청사 이전' 공약과 관련해 최근 방송 토론회에서 더불어민주당 후보가 현 청사 유지 입장을 밝힌 데 대해 "군민 불편과 오랜 바람을 외면한 것"이라며 "교통 접근성과 생활권을 고려해 인구 밀집 지역으로 이전해야 한다"고 반박했다.

25일 국민의힘 임택수 음성군수 후보가 금왕읍에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. [사진 =임택수 캠프] 2026.05.25 baek3413@newspim.com

다만 "공청회와 주민투표 등 공론화 과정을 거쳐 추진하겠다"고 했다.

청사 이전에 따른 음성읍 상권 위축 우려에 대해서는 종합운동장 에어돔 조성, 지역 관광 자원 활용, 전국 규모 파크골프장 조성 등을 통한 지역 경제 활성화 방안을 제시했다.

'광역 보건의료원 설립'도 핵심 공약으로 내세웠다.

임 후보는 "아이가 아파도 갈 곳이 없고, 어르신들은 대도시로 이동해야 하는 현실을 바꾸겠다"며 "군민의 생명과 안전을 지키는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 했다.

아울러 10여 년째 지연된 금왕~삼성 간 지방도 확포장 사업에 대해 "필요하면 군비를 선투입해서라도 조기 착공하겠다"며 "군민의 교통 기본권을 회복하겠다"고 약속했다.

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