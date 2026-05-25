전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
전국 충북

속보

더보기

충북교육감 후보들, 연휴 막판 공약 경쟁…탄소중립 vs 과학교육 비전

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 충북교육감 후보들이 25일 핵심 공약을 내놨다.
  • 윤건영은 탄소 중립 교육정책을 제시했다.
  • 김성근은 과학교육 혁신 비전을 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

윤건영 '탄소중립 5대 전략' 제시…김성근 '과학교육 4대 비전'으로 맞불

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 6·3 충북교육감 선거를 앞두고 후보들이 연휴 마지막 날인 25일 일제히 핵심 공약을 내놓으며 표심 공략에 나섰다.

윤건영 후보는 탄소 중립 교육정책을, 김성근 후보는 과학교육 혁신 비전을 각각 제시하며 정책 경쟁을 본격화했다.

윤건영 충북지사 후보.[사진=윤건영 캠프] 2026.05.25 baek3413@newspim.com

윤 후보는 이날 '미래 세대를 위한 책임 교육'의 일환으로 '탄소 중립 5대 실천 전략'을 발표했다.

그는 학생들이 학교의 탄소 중립 정책을 직접 기획·실행하는 '탄소 중립 학생자치위원회' 설립을 공약했다.

학생 참여를 통해 생활 속 환경 실천 문화를 정착시키겠다는 구상이다.

또한 '충북 학교 환경교육 2040'을 수립해 중장기 환경교육 체계를 구축하고 모든 학교에서 탄소 중립을 실천하도록 하겠다고 밝혔다.

학교 내 유휴 교구와 책상·의자 등을 재활용하는 '학교 물품 공유 플랫폼'도 도입해 자원 낭비를 줄인다는 계획이다.

이와 함께 가족 단위 환경 프로젝트와 지역 특성을 반영한 환경교육 프로그램을 운영해 가정과 지역 사회로 탄소 중립 실천을 확산하겠다는 방침이다.

윤 후보는 "학생들은 안전하고 깨끗한 환경에서 살아갈 권리가 있다"며 "탄소 중립이 선언에 그치지 않고 교육정책으로 이어져야 한다"고 말했다.

김성근 충북교육감 후보. [사진=김성근 캠프] 2026.05.25 baek3413@newspim.com

김성근 후보도 이날 급변하는 과학기술 환경에 대응하기 위한 '과학교육 4대 비전'을 밝혔다.

지역 산업과 연구 인프라를 교육과 연계해 충북을 과학교육 중심지로 도약시키겠다는 것이다.

김 후보는 우선 오송 바이오 클러스터와 오창 방사광 가속기 등 지역 인프라를 활용한 '실전형 과학교육' 확대를 내세웠다.

연구기관·기업과 연계한 프로젝트형 학습과 현장 체험, 전문가 멘토링을 강화해 진로 탐색 기회를 넓히겠다는 계획이다.

또한 현재 추진 중인 학교과학관 12곳을 '과학·수학·AI 융합과학관'으로 조기 전환해 탐구·체험 중심 교육 기반을 구축하고 시·군 간 교육 격차 해소를 추진하겠다고 약속했다.

학교 과학관은 교육지원청 중심으로 운영 체계를 개편해 지역 거점 공간으로 활용하고 주민 참여 프로그램도 확대할 방침이다.

아울러 대전 과학 연구단지와 연계한 '충청권 공동 과학교육 협력체계'를 구축해 연구 체험과 과학 캠프 등을 공동 운영하겠다고 강조했다.

김 후보는 "산업·연구·교육이 연결된 과학교육 생태계를 만들겠다"며 "충북 학생들이 지역 인프라를 활용해 미래를 설계할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동