박상웅 의원, 박완수 지사 후보와 함안 가야시장 총력 유세

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"함안 군민 결집해 후보들 압승"

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 박상웅 국민의힘 의원(경남 밀양·의령·함안·창녕)이 6·3 지방선거를 앞두고 함안 가야시장에서 지원 유세에 나섰다.

박 의원은 25일 함안 가야시장에서 박완수 경남도지사 후보, 차석호 함안군수 후보, 이관맹·김수봉 도의원 후보 등과 함께 합동 유세를 진행했다.

박상웅 국민의힘 의원이 25일 함안 가야시장에서 박완수 경남지사 후보, 차석호 함안군수 후보, 이관맹·김수봉 도의원 후보를 비롯한 광역·기초의원 후보들과 함께 6.3 지방선거 승리를 위한 총력 유세를 펼치고 있다.[사진=박상웅 후보 선거캠프] 2026.05.25

이날 유세는 장날과 맞물려 시장 일대에 주민과 지지자들이 모인 가운데 진행됐다. 현장에서는 후보자 소개와 함께 지역 현안과 선거 공약이 언급됐다.

이번 유세는 경남도정과 함안군정, 지역 현안을 연계해 공동 대응 의지를 강조하는 자리로 마련됐다.

박 의원은 "박완수 지사 후보는 창원시장과 국회의원, 도지사 경험을 쌓아서 그 누구도 흉내 낼 수 없는 경남 발전의 리더로서 마음 든든한 후보"라며 치켜세웠다.

그러면서 "비 온 뒤에 땅이 굳고 난산 끝에 옥동자를 낳는다는 말이 있듯 치열한 경쟁과 엄격한 심사과정을 거쳐 최종적으로 선택된 후보가 바로 차석호 후보"라면서 "오늘 조영제, 조인제 전 군수 예비후보들도 이 자리에 참석해 힘을 보태고 있는 만큼 이제는 모두 하나가 되어 함안 발전과 자유민주주의 수호를 위해 힘을 모아야 할 때"라고 역설했다.

이어 "함안 군민들의 보내주시는 뜨거운 열기로 우리 보수를 다시 결집시켜 박완수 지사 후보와 차석호 군수 후보를 압승시키고 2명의 도의원, 우리 국민의힘 군의원 후보 모두를 압승시키는 약속의 시간이 되기를 간절히 소망한다"고 목소리를 높였다.

박 의원과 후보들은 선거 기간 전통시장과 마을, 생활 현장을 방문해 유권자 접촉을 이어간다는 계획이다.

news2349@newspim.com