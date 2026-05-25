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[PGA] 'CJ컵 준우승' 김시우, 세계 19위…마쓰야마 제치고 아시아 1위

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  • 김시우가 25일 세계랭킹 19위에 올랐다.
  • 더CJ컵 준우승으로 개인 최고 순위를 썼다.
  • 임성재 68위, 양지호는 511위로 뛰었다.

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24위에서 5계단 뛰어 개인 역대 최고...페덱스컵 5위·상금 8위로 상승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로골프(PGA) 투어 더CJ컵 바이런 넬슨에서 준우승한 김시우가 생애 처음으로 세계랭킹 20위 내에 진입했다.

김시우는 25일(한국시간) 발표된 남자 골프 세계랭킹에서 지난주 24위보다 5계단 상승한 19위에 이름을 올렸다. 종전 최고 기록인 이달 첫째 주의 20위를 넘어선 개인 역대 최고 순위다. 일본의 마쓰야마 히데키를 20위로 밀어내며 아시아 국적 선수 중 최고 순위를 차지했다.

김시우는 25일 미국 텍사스주 매키니의 TPC 크레이그 랜치에서 막을 내린 PGA 투어 더CJ컵 바이런 넬슨에서 준우승에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김시우. [사진=PGA SNS] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

김시우는 올 시즌 15개 대회에 출전해 준우승 2회, 3위 2회를 기록했다. 톱10 진입만 무려 일곱 차례다. 현재 페덱스컵 랭킹 5위, 시즌 상금은 604만361달러(약 92억 원)로 전체 8위를 질주 중이다.

더CJ컵에서 공동 9위에 오른 임성재는 세계랭킹 68위로 도약했다. 김성현은 143위, 김주형은 144위, 안병훈은 168위에 랭크됐다. 국내 무대인 코오롱 제68회 한국오픈에서 우승컵을 들어 올린 양지호는 무려 508계단을 뛰어오르며 511위로 수직 상승했다.

더CJ컵에서 단독 3위로 마친 스코티 셰플러가 1위 자리를 굳건히 지킨 가운데 로리 매킬로이, 캐머런 영, 맷 피츠패트릭이 2~4위를 유지하며 톱10 체제를 이어갔다. 김시우를 꺾고 통산 4승째를 수확한 클라크는 지난주 75위에서 44위로 31계단이나 뛰어 올랐다.

psoq1337@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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