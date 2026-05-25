홍명보호 월드컵 8강땐 최대 5억8000만원씩...역대 최대 포상금

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한축구협회(KFA)가 2026 FIFA 북중미 월드컵에 나서는 태극전사들에게 역대 최대 규모의 '돈다발 당근'을 내걸었다. 철저한 성과주의에 입각한 기업형 보상 시스템이 축구대표팀에에 도입됐다.

지급안의 핵심은 '세분화'와 '체계화'다. 우선 최종 명단에 포함된 26명의 선수는 1인당 5000만 원의 기본 수당을 확보한다. 지난 카타르 대회의 2000만 원보다 3000만 원이나 오른 금액이자 일종의 보장된 '기본급'이다.

진짜 보상은 조별리그 통과 이후부터 크게 늘어난다. 참가국이 48개국으로 늘면서 이번 대회부터는 32강 토너먼트가 신설됐다. 32강 진출 시 1억 원을 시작으로 토너먼트를 한 단계 통과할 때마다 포상금이 1억 원씩 수직 상승한다. 16강은 2억 원, 8강은 3억 원, 준결승은 4억 원이다. 최종 성적에 따라 3위는 4억5000만 원, 준우승은 5억 원, 영광의 우승을 차지하면 6억 원의 포상금을 거머쥔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 국가대표팀 최종 후보 26명. [사진=KFA] 2026.05.25 psoq1337@newspim.com

경기별 승리 수당이 별도로 얹힌다. 조별리그는 승리 시 3000만 원, 무승부 시 1000만 원을 지급한다. 토너먼트부터는 판돈이 걷잡을 수 없이 커지는 차등 가산 방식이다. 32강전 승리 5000만 원, 16강전 8000만 원, 8강전 1억 4000만 원, 준결승전은 2억 원이다. 결승전에서 승리해 트로피를 들어 올리는 순간, 그 단 한 경기의 대가로만 3억 원이 추가 입금된다.

수당과 포상금을 모두 합산하면 그야말로 대박이다. 조별리그를 1승 1무 1패로 통과해 32강에 오르면 선수당 1억 6000만 원을 받는다. 16강 진출 시 3억 4000만 원, 8강에 도달하면 5억 2000만 원까지 치솟는다. 만약 조별리그 3전 전승으로 16강에 오르면 3억 9000만 원, 8강 진출 시에는 총액 5억 8000만 원을 챙긴다. 4위로 대회를 마쳐도 7억 6000만 원이며, 대망의 우승을 달성하면 무려 14억 6000만 원이라는 거액이 주인공에게 돌아간다. 대기업 임원 부럽지 않은 파격적인 인센티브다.

협회는 돈뿐만 아니라 선수단의 심리적 안정까지 전방위로 지원한다. 이번 대회에는 '선수단 가족 초청 지원 프로그램'이 대폭 확대됐다. 선수 1인당 개최 도시 호텔의 2인실 객실 2개를 전액 지원한다. 가족들이 조별리그 1차전부터 대회가 끝날 때까지 현지에서 편안하게 관전할 수 있도록 매 경기 선수당 4장씩의 일등석 티켓도 전격 무료 제공한다. 이동 동선도 완벽하게 책임진다. 대표팀이 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 미국 솔트레이크시티 사전 캠프에서 조별리그 1, 2차전이 열리는 멕시코 과달라하라까지 특별 전세기를 띄운다.

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