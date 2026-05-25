홍기월 후보, 광주 푸른길 산책로서 '플로깅 유세'

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쓰레기봉투와 집게 들고 봉사 활동

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 홍기월 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 후보가 푸른길 산책로 일대에서 '플로깅' 활동을 전개하며 이색 선거 행보를 펼쳤다고 25일 밝혔다.

홍 후보는 이번 연휴 기간에 선거운동원과 함께 광주 동구 산수문화마당 분수공원 일대에서 계림동 구 홈플러스 앞 산책로 주변까지 이동하며 일회용 컵, 담배꽁초, 비닐 같은 생활 쓰레기를 직접 수거했다.

푸른길 산책로 일대에서 쓰레기 줍기 봉사를 펼치는 홍기월 더불어민주당 전남광주통합특별시의원 후보. [사진=홍기월 후보 측] 2026.05.25 bless4ya@newspim.com

홍 후보는 "푸른길은 도심 속에서 시민들이 숨을 쉬고 휴식을 취하는 소중한 공간인 만큼 늘 깨끗하고 안전하게 관리되어야 한다"라며 "연휴 기간 주민들과 함께 푸른길을 걸으며 쓰레기도 줍고 생생한 현장의 목소리를 들을 수 있어 매우 뜻깊었다"고 소회를 밝혔다.

이어 "앞으로도 주민들의 삶에 실질적인 도움이 되는 친환경적이고 참신한 선거운동을 지속할 것"이라며 "당선 이후에도 푸른길 내에 스마트 음료수대, 야간 조명등 확대 등을 설치해 지역 내 녹지 공간 확충과 환경 개선에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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