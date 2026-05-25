'평택을' 김용남 후보 캠프 "대부업 위법 행위 없어…허위·왜곡 주장"

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 후보가 최근 자신을 둘러싼 의혹 제기에 대해 공식 입장을 밝혔다.

25일 김용남 후보 캠프는 입장문을 통해 "선거는 정책과 비전, 시민의 삶을 놓고 경쟁해야 한다"며 "근거 없는 허위·왜곡 주장과 과도한 네거티브 공세는 유권자의 올바른 판단을 흐릴 뿐 아니라 정치의 품격을 떨어뜨린다"고 강조했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 지난 8일 평택시기자단과 가진 간담회에서 출마 배경등을 설명하고 있는 모습이다.2026.05.25 krg0404@newspim.com

특히 최근 논란이 된 가족 회사 지분 인수와 관련해서 "동생이 운영하던 회사가 경영 위기에 있어 형제로서 돕기 위해 2020년경 부득이하게 지분을 인수했다"며 "관련 재산은 법과 절차에 따라 정상적으로 신고했고 단 한 차례의 배당·급여·수익도 받은 사실이 없다"고 밝혔다.

또한 면허 갱신 부분에 대해서는 "이는 정상적인 법인 청산 절차를 위한 행정 조치"라며 "해당 업체는 수년간 신규 대출 영업이 사실상 중단된 휴면 상태로 최종 청산 방향을 결정했다"고 설명했다.

이어 캠프는 "일부 정치권이 이를 '차명 사채업'으로 왜곡하고 불법적 이미지를 연상시키는 표현을 사용한 데 대해 명백한 허위"라고 반박하며 "사실관계를 의도적으로 왜곡하거나 과장해 유권자의 판단을 흐리는 정치 공세는 바람직하지 않다"고 지적했다.

아울러 "가족사의 아픔을 자극적으로 소비하는 일은 자제되어야 한다"며 "사실과 정책 중심의 깨끗한 선거 문화가 정착될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 약속했다.

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