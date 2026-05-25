전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

미 당국자 "미·이란, 호르무즈 해협 재개 원칙 합의"…루비오 "핵 세부 사항 협상해야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국과 이란이 24일 호르무즈 해협 재개에 원칙 합의했다
  • 이란은 고농축 우라늄 처분에 뜻을 모았지만 방식은 협상 중이다
  • 루비오는 해협 재개 뒤 핵문제 진지한 협상을 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미 당국자 "이란, 고농축 우라늄 처분도 약속"
우라늄 처분 방식은 협상 중
루비오 "60일 내 진전 없으면 모든 옵션 검토"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개와 고농축 우라늄 처분을 골자로 하는 합의에 원칙적으로 도달했다고 미국 고위 관계자가 24일(현지시간) 기자단에 밝혔다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 고위 관계자는 양측이 이 같은 쟁점에 대한 원칙에 대해서는 합의했지만 해당 합의문이 아직 서명되지 않았으며 도널드 트럼프 미국 대통령과 이란 최고지도자의 최종 승인이 필요하다고 설명했다. 최종 승인까지는 며칠이 더 걸릴 수 있다고 덧붙였다.

이번 원칙 합의는 11주 넘게 이어진 미·이스라엘과 이란의 전쟁 종식을 위한 핵심 돌파구로 평가된다. 호르무즈 해협이 재개되면 전 세계 원유와 액화천연가스(LNG) 공급의 5분의 1을 차지하는 핵심 수로의 마비 상태가 풀리게 된다.

이번 합의의 핵심은 이란이 고농축 우라늄을 처분하기로 약속한 점이다. 다만 이란이 우라늄을 처분하는 구체적 방식은 여전히 협상이 진행 중이라고 미국 관계자는 밝혔다.

이란의 고농축 우라늄 비축분은 지난 6월 미국과 이스라엘의 단기 공격 이후 위치가 파악되지 않고 있어 핵심 쟁점으로 남아 있었다.

다만 이번 합의에는 이란의 미사일 비축분과 우라늄 농축 중단(모라토리엄) 문제는 포함되지 않았다. 미국 관계자는 이러한 사안들이 향후 협상에서 다뤄질 것이라고 설명했다. 미국은 이전 협상 라운드에서 이란의 핵 프로그램 중단에 대해 최소 20년의 약속을 요구해왔다.

마코 루비오 미 국무장관.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.25 mj72284@newspim.com

마코 루비오 미 국무장관은 이란이 호르무즈 해협을 재개하면 미국이 이란 핵 프로그램에 대한 "매우 진지한 협상에 들어갈" 준비가 돼 있다고 밝혔다. 트럼프 행정부가 이란의 핵무기 제조 능력을 즉시 제거하지 않는 잠정 합의를 받아들일 준비가 돼 있음을 시사한 발언이다.

뉴델리 방문 중인 루비오 장관은 NYT와의 인터뷰에서 "72시간 만에 냅킨 뒷면에 핵 관련 협상을 할 수는 없다"며 "해협이 즉시 재개돼야 하며 그 후 우리는 합의된 매개변수 아래 농축과 고농축 우라늄, 그리고 그들의 핵무기 보유 금지 약속에 대한 매우 진지한 협상에 들어갈 것"이라고 강조했다.

루비오 장관은 이란이 핵무기를 보유할 수 없다는 트럼프 대통령의 정책은 변하지 않았다고 강조했다. 다만 미국이 협상에 단계적 접근법을 채택할 준비가 돼 있음을 시사했다. 비판론자들은 이 접근법이 트럼프 대통령의 협상 레버리지를 약화시킬 수 있다고 지적해왔다.

루비오 장관은 "수년이 걸려서는 안 되지만 이러한 기술적 문제들을 처리하는 데는 시간이 좀 걸릴 것"이라고 밝혔다.

그는 트럼프 대통령을 언급하며 "그는 항상 합의를 통해 외교적으로 문제를 해결하는 것을 선호할 것"이라며 "그래서 우리는 합의를 이루기 위한 모든 기회를 소진할 것"이라고 강조했다. 이어 "현재 이 지역의 7~8개국이 이러한 접근법을 지지하고 있으며 우리는 이 접근법을 추진할 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.

다만 루비오 장관은 협상이 두 달 내 결실을 맺지 못할 경우 미국이 이란에 대한 공격 위협을 재개할 수 있다고 시사했다. 그는 "궁극적으로 이 접근법은 우리가 원하는 결과를 가져와야 한다"며 "그렇지 못할 경우 대통령은 60일 후에도 지금 사용할 수 있는 모든 옵션을 사용할 수 있다"고 경고했다.

미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

mj72284@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동