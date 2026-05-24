전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.25 (월)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

미·이란 협상 진전 기대에 IG그룹 플랫폼서 WTI 6% 하락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 현지시간 24일 WTI 선물이 6% 넘게 급락했다
  • 미국과 이란의 호르무즈 해협 개방 합의 기대가 반영됐다
  • 비트코인은 1.5% 올라 위험선호 심리가 살아났다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 =  미국 현지시간 24일 오전 IG그룹의 개인 투자자용 원유선물 상품 거래 플랫폼에서 미국 서부텍스산원유(WTI) 선물이 직전 거래일보다 6% 넘게 하락, 배럴당 90.51달러에 거래됐다. 미국과 이란 사이에 전쟁종식을 위한 양해각서(MOU) 체결이 가까워지고 있다는 기대가 반영됐다.

해당 플랫폼에서 형성된 시세가, 유동성이 더 풍부한 뉴욕상업거래소(NYMEX)의 원유선물 시세에 고스란히 반영될 것이라 보기는 어렵지만 두 나라가 전쟁종식을 위한 첫걸음에 다가서고 있다는 관측에 유가의 지정학적 프리미엄이 하락했다.

뉴욕상업거래소의 WTI 선물 거래는 메모리얼 데이(월요일)로 휴장한 뒤 26일 재개된다.

연중 24시간 거래되는 비트코인은 1.5% 상승한 7만6972달러를 나타내 자산시장 내 위험선호 심리가 고무될 가능성을 시사했다.

IG그룹 플랫폼에서 거래되는 미국 서부텍사스산 원유(WTI) 선물 추이 [사진=IG그룹]

현지시간 23일 미국의 인터넷매체 악시오스는 미국과 이란이 호르무즈 해협을 개방하고 휴전을 연장하는 내용을 담은 양해각서(MOU) 합의에 가까워졌다고 전했다.

초안에 따르면 양측은 MOU의 유효기간을 60일로 설정하되 상호 합의에 따라 연장할 수 있도록 했다. 일단 호르무즈 해협부터 먼저 개방하고 핵 협상은 60일 동안 시간을 갖고 풀어나가는 수순이다.

앞서 트럼프 대통령도 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 (미국과 이란의 협상은) 최종적으로 세부 사안에 관한 조율이 이뤄지고 있다며, 합의에 따라 호르무즈 해협도 개방될 것이라고 밝혔다.

인도를 방문한 마코 루비오 미국 국무장관은 뉴델리에서 기자들과 만나 "전 세계가 앞으로 몇 시간 안에 (호르무즈) 해협과 관련한 좋은 소식을 접할 가능성이 있다"고 말했다.

막판 진통을 겪을 가능성도 도사린다. 이란 타스님 통신은 소식통을 인용해 "MOU의 한두개 조항을 놓고 이란과 미국 사이에 여전히 이견이 존재한다"며 "미국이 계속해서 장애물을 만들어 낸다면 최종 합의는 이뤄지지 않을 것"이라고 보도했다.

이란 파르스 통신도 이날 소식통을 인용해 "서방 언론과 미국 관리들의 주장과 달리, 이란은 핵물질 비축분(고농축 우라늄)을 포기한다거나, 핵시설 중단 및 제거와 같은 약속을 하지 않았다"며 "핵 무기를 제조하지 않겠다는 약속도 MOU엔 들어있지 않다"고 보도했다.

이어 "MOU는 핵 프로그램에 대한 이란의 어떤 약속도 포함하지 않는다"며 "이(핵문제)와 관련한 논의는 MOU 서명 이후 있을 60일간의 협상으로 미뤄졌다"고 덧붙였다. 

양측이 MOU 형태의 임시 합의에 도달하더라도 최종 핵 협상 타결까지는 갈 길이 멀다. 그 사이 이스라엘과 미국의 인내심이 바닥을 드러내 이란 핵 문제를 둘러싼 긴장이 재차 고조될 위험도 도사린다.

osy75@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동