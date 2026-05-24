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美·이란, 60일 휴전 연장·호르무즈 통행 무료개방 근접

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  • 도널드트럼프가 23일 미·이란 종전타결 임박했다고 밝혔다
  • 미·이란은 60일 휴전연장·호르무즈 통행 재개 MOU 서명 앞둔 것으로 알려졌다
  • 미국은 이란 원유판매 허용·봉쇄해제 추진하고 이란은 기뢰 제거·핵개발 포기 약속 초안 마련했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 핵프로그램 안건은 추후 협상

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 종전 타결에 다가섰다고 밝힌 가운데 양측이 휴전 60일 연장, 호르무즈 해협 통행료 없이 개방 등을 골자로 한 합의안에 근접한 것으로 알려졌다.

23일(현지시간) 미국 온라인 매체 악시오스에 따르면, 미국과 이란은 60일간 휴전을 연장하고 호르무즈 해협을 다시 여는 내용의 양해각서(MOU) 체결을 앞두고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 5월 22일 미국 뉴욕주 서펀의 록랜드 커뮤니티 칼리지에서 연설하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

악시오스는 이날 미국 정부 관계자들을 통해 입수한 합의안 초안을 인용해 양측이 60일간 유효하며 상호 합의에 따라 연장할 수 있는 MOU에 서명할 것으로 보인다고 전했다.

초안에 따르면 60일 동안 호르무즈 해협은 통행료 없이 개방된다. 이란은 해협에 설치한 기뢰를 제거해 선박의 자유로운 통행을 보장하기로 합의할 예정이다. 이에 대한 대가로 미국은 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하고 이란이 원유를 자유롭게 판매할 수 있도록 허용하는 방안을 추진한다.

이란 외무부도 MOU 확정을 위해 노력하고 있다면서 공식적인 전쟁 종식, 호르무즈 해협 위기 해결 등 3단계 제안을 내놨다고 이란 매체는 보도했다.

미국 관리는 이번 조치가 "이란 경제에 큰 도움이 될 것"이라며 "세계 원유 시장에도 상당한 안정을 가져다줄 것"이라고 말했다. 그는 이란이 기뢰 제거와 선박 통행 재개를 빠르게 이행할수록 봉쇄 해제도 속도를 낼 것이라고 설명했다.

초안에는 이란이 핵무기 개발에 참여하지 않겠다는 약속도 포함됐으며 우라늄 농축 프로그램 중단과 고농축 우라늄 폐기 협상에 참여하겠다는 내용도 담긴 것으로 알려졌다. 이란 주변에 주둔 중인 미군은 60일 휴전 현장 기간에 계속 주둔하며 최종 합의가 이뤄져야 철수한다는 내용도 초안에 담긴 것으로 전해졌다.

sdk1991@newspim.com

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