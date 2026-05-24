여야 충북지사 후보, 부처님 오신 날 맞아 '표심 공략'

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신용한 "자비·통합 도정" 김영환 "민생 회복"…사찰·시장 돌며 민심 행보

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북지사 선거에 나선 여야 후보들이 부처님 오신 날을 맞아 사찰 방문과 민생 행보를 병행하며 표심 공략에 나섰다.

더불어민주당 신용한 후보는 24일 보은 속리산 법주사 등 도내 주요 사찰을 찾아 봉축 법요식과 점등 행사에 참석하고 도민 화합과 민생 안정을 기원했다.

신용한 민주당 충북지사 후보. [사진=신용한 캠프] 2026.05.24 baek3413@newspim.com

신 후보는 이날 새벽 청주 용화사를 시작으로 사찰을 잇달아 방문해 불자들과 인사를 나누고 충북의 평안과 발전을 발원했다.

신 후보는 이어 보은 정이품송 일원과 영동군에서 집중 유세를 벌이며 지역 민심을 청취했다.

그는 "부처님의 자비 정신은 갈등을 넘어 상처를 보듬는 정치의 방향을 제시한다"며 "도민이 체감하는 변화와 지역경제 회복을 반드시 이루겠다"고 했다.

또 "편 가르기를 넘어 도민 모두를 품는 통합의 도정을 펼치겠다"고 강조했다.

25일 보은 법주사 찾은 김영한 국민의힘 충북지사 후보. [사진=김영환 캠프] 2026.05.24 baek3413@newspim.com

국민의힘 김영환 후보도 공식 선거운동 첫 주말을 맞아 전통시장과 사찰을 돌며 현장 행보를 이어갔다.

김 후보는 이날 청주 명장사에서 열린 행사에 참석해 불자들과 교류했다.

이어 영동·옥천 일대를 방문한 뒤 보은 법주사를 찾아 봉축 행사에 참석했다.

김 후보는 "현장에서 도민의 어려움을 직접 듣고 해결책을 찾겠다"며 "민생 회복과 충북 미래 성장동력 확보에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com