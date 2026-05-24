국힘 경기당 "후보 선거현수막 훼손사건...도발에 준법선거로 맞설 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민의힘 경기도당 대변인단 논평

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 대변인단이 24일 오전에 발생한 양향자 경기도지사 후보 선거현수막 테러는 엄단해야한다고 논평을 냈다.

국민의힘 경기도당 대변인단.[사진=국민의힘 경기도당]

대변인단 논평에 따르면 "그 어떤 불법과 도발 앞에서도 자유민주주의와 법치주의의 가치를 흔들림 없이 사수할 긧"이라고 밝혔다.

이어 "부처님오신날 새벽 성남시 수정구 일대에서 발생한 양향자 도지사 후보의 선거 현수막 화재 훼손 사건은 공명정대해야 할 선거의 가치를 전면 부정하는 중대한 범죄 행위"라고 규정지었다.

특히 "선거 현수막은 후보자의 철학과 비전을 유권자에게 전달하는 최소한의 매개체이자 자유민주주의가 보장하는 합법적인 선거 운동 수단"이라며 "이를 방화나 고의적 훼손으로 무력화하려는 시도가 있었다면 이는 법치주의에 대한 정면 도전이자 명백한 선거 테러"라고 질타했다.

이와함께 양향자 후보와 국민의힘 경기도당의 세가지 단호한 준법선거 의지를 표명했다.

첫째 "선거관리위원회, 경찰, 소방 등 관계 당국의 철저하고 신속한 수사를 다시 한번 강력히 촉구한다"면서 "배후나 고의성 여부를 막론하고, 법을 위반한 행위에 대해서는 예외 없는 무관용 원칙을 적용해 끝까지 법적 책임을 물을 것"

둘째 "선거 현수막을 불태운다고 해서 양향자 후보의 개혁 의지와 성남 수정구를 향한 진심까지 태울 수는 없다"면서 "상대의 불법적인 흔들기나 비상식적인 도발에 결코 부화뇌동하지 않고 오직 공직선거법이 정한 테두리 안에서 가장 깨끗하고 당당한 방식으로 유권자의 준엄한 선택을 받겠다는 것"

셋째 "선거 질서를 어지럽히고 공포나 혐오를 조장하려는 그 어떤 시도도 성남 수정구의 성숙한 민심을 이길 수 없다"면서 "자유민주주의의 꽃인 선거를 더럽히는 불법 행위는 결코 용납될 수 없다는 것"

대변인단은 "양향자 후보와 경기도당은 마지막 순간까지 법과 원칙을 사수하며, 성남 수정구 주민들과 함께 당당하게 준법선거를 완수하겠다"고 논평했다.

observer0021@gmail.com