李대통령, 부처님 오신날 봉축법요식 참석

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 서울과 경기도에서 열리는 '불기2570년(2026년) 부처님오신날 봉축법요식'에 참석해 부처님오신날을 축하하고, 국민의 평화와 안녕을 기원한다.

봉축법요식은 주요 불교계 인사와 정·관계 인사, 이웃 종교의 지도자, 시민들이 참석해, 부처님의 자비와 광명의 의미를 되새기고 평안과 화합을 나누는 자리다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 서울 대한불교 조계종에서 열리는 '불기2570년(2026년) 부처님오신날 봉축법요식'에 참석하고 있다. [사진=MBC 갈무리]

이날 서울에서 열리는 법요식은 대한불교조계종이 주최하고, 불교계, 정·관계, 신도 등 1만여 명이 참석한다. 불교계에서는 대한불교조계종 종정 성파 대종사, 대한불교조계종 총무원장 진우스님, 대한불교조계종 원로의장 자광 대종사 등이 참석하며, 정·관계에서는 우원식 국회의장, 최휘영 문화체육관광부 장관, 허민 국가유산청장 등이 참석한다. 청와대에서도 강훈식 대통령비서실장, 전성환 경청통합수석 등이 함께한다.

법요식은 부처님의 가르침을 실천하겠다고 다짐하는 삼귀의례로 시작한다. 이어 반야심경 낭송, 관불, 마정수기 봉행, 찬불가가 진행되며, 이후 이 대통령은 대한불교조계종 총무원장인 진우스님과 함께 국태민안과 국민 화합을 기원하며 부처님께 헌등하고 참석자들과 함께 축원하는 시간을 가진다.

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