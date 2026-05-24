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경북도, 울진지역 송전탑 건설현장 안전실태 점검

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  • 경북도는 22일 울진 북면 두천리 송전탑 공사현장 안전을 점검했다
  • 환경단체의 토사 유출·산림 훼손 우려 제기에 따라 배수시설·비탈면 보호조치와 대피체계를 집중 점검했다
  • 경북도는 우기 전까지 미비점 보완과 응급복구 완료로 주민 안전과 재난 대응태세 강화를 주문했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우기 대비 배수시설·비탈면 보호조치·주민 대피체계 집중 점검
황명석 권한대행 "우기 전까지 모든 안전조치 완료할 것"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 여름철 호우 집중기를 앞두고 경북도가 송전탑과 송전선로 건설 현장의 안전 조치를 점검했다.

24일 경북도에 따르면 황명석 경북도지사 권한대행은 지난 22일 울진군 북면 두천리 일원의 송전탑 건설 현장을 찾아 배수 시설 관리 상태와 허가 지역 응급 조치 이행 상태를 확인했다. 또 인근 마을 주민 대피 체계를 집중 점검했다.

 

황명석 경북도지사 권한대행은 지난 22일 울진군 북면 두천리 일원의 송전탑 건설현장을 찾아 배수시설 관리상태와 허가 지역 응급조치 이행 상태를 점검하고 있다.[사진=경북도] 2026.05.24 nulcheon@newspim.com

두천리를 포함한 울진군 북면 지역은 현재 '500kV HVDC 동해안-신가평 송전선로' 공사가 진행 중인 구간이다.

이번 점검은 최근 환경단체에서 송전철탑 공사 현장 일부 구간에서 토사 유출로 인한 주민 안전 위협 및 산림 훼손 우려를 제기한 데 따른 것으로, 여름철 산림 재해 대책 기간(5.15.~10.15.) 중 장마철을 앞두고 주민 안전을 선제적으로 확보하기 위해 진행됐다.

경북도는 이날 울진군, 한국전력공사 등 관계 기관과 함께 공사 현장의 배수 시설과 비탈면 보호 조치 등을 집중 점검하고, 집중호우에 대비한 응급 복구 추진 상황과 추가 보완 대책을 논의했다.

또 송전탑 공사 현장 인근 마을 주민 대피와 비상 상황 전파 체계, 위험 발생 시 초기 대응 방안 등을 꼼꼼하게 점검하며 재난 대응 태세를 강화했다.

황명석 권한대행은 "송전선로 공사 현장의 부실한 복구는 도민의 생명을 위협하는 명백한 위험 요소"라며 "이번 점검을 통해 드러난 미비점은 우기 전까지 모든 조치를 완료해 인재가 발생하지 않도록 총력을 기울여 달라"고 주문했다.

 

nulcheon@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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