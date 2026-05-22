[KLPGA] 이율린 이가영, E1 채리티 오픈 첫날 공동선두...박현경 공동 4위

AI 핵심 요약beta
- 이율린과 이가영이 22일 E1 채리티 오픈 1라운드 공동선두에 올랐다
- 이율린은 버디 6개로 6언더파를 기록해 통산 2승과 시즌 첫 톱10에 도전한다
- 디펜딩 챔피언 박현경은 4언더파 공동 4위로 대회 2연패와 시즌 첫 승을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이율린과 이가영이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 E1 채리티 오픈 첫날 공동선두로 나섰다.
이율린은 22일 경기도 여주시 페럼클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디 6개를 따내 6언더파 66타를 적어냈다. 이가영 역시 이날 보기 없이 6언더파 66타를 기록했다.
이율린은 지난해 10월 상상인·한경 와우넷 오픈 우승 후 7개월 여만에 통산 2승에 도전한다. 올 시즌 한 번도 톱10에 들지 못한 이율린은 이날 노 보기로 완성도 높은 경기를 했다. 그는 "버디가 나오면서 자신감이 생겼다"며 "첫날 좋은 성적으로 마무리한 만큼 우승에 대한 기대감을 갖고 남은 라운드에서도 자신 있게 경기하겠다"고 밝혔다.
KLPGA 투어 통산 4승을 노리는 이가영도 지난해 6월 셀트리온 퀸즈 마스터즈 이후 1년 만에 우승 발판을 마련했다.
'디펜딩 챔피언' 박현경은 이날 1라운드에서 보기 없이 버디 4개를 기록, 공동선두 그룹에 2타 뒤진 공동 4위에 올랐다. 이번 시즌 준우승만 두 차례 기록한 박현경은 대회 2연패와 함께 시즌 첫 승에 도전한다.
박현경은 "후반으로 갈수록 중·장거리 퍼트가 들어가고 기회도 생기면서 전체적으로 조화롭게 경기가 잘 됐다"라며 "큰 욕심은 없다. 타이틀 방어전이라는 사실 자체만으로 기분 좋게 플레이하고 있다"고 밝혔다.
iaspire@newspim.com