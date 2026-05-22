김태한 경남은행장 "지역 동반 성장 최우선"…창립 56주년 기념식

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장학금 및 직원 포상 등 유대 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 창립 56주년을 맞아 지역 사회에 감사의 뜻을 전하고 임직원 간 팀워크와 조직 문화를 다지는 자리를 마련했다.

BNK경남은행은 22일 본점 대강당에서 창립 56주년 기념식을 개최했다고 밝혔다. 기념식에는 김태한 BNK경남은행장을 비롯해 경영진, 본부 부서장, 영업점장 등 200여 명이 참석했다.

김태환 BNK경남은행장이 22일 본점대강당에서 열린 '창립 56주년 기념식'에서 창립기념사를 하고 있다.[사진=BNK경남은행] 2026.05.22

행사는 오프닝 공연, 축하 영상 상영, 창립기념사, 장학금 전달, 직원 포상, 화합 행사, 기념 영상 관람 순으로 진행됐다. 오프닝 무대에서는 '56년의 팀플레이, 내일의 홈런을 약속하다'라는 문구를 캘리그래피 퍼포먼스로 선보였다.

축전 영상에는 BNK금융그룹 빈대인 회장과 함께 경남스틸, 범한산업, 티에스피, 한반도 등 지역 기업 대표들이 등장해 BNK경남은행의 56주년을 축하했다.

김태한 은행장은 창립기념사에서 "BNK경남은행이 지역 경제의 든든한 파트너로 거듭나기까지 많은 관심과 사랑을 보내준 지역 사회와 고객들에게 진심으로 감사하다"면서 "지역 기업의 성장이 곧 BNK경남은행의 성장으로 이어진다. 팀플레이로 하나된 임직원들이 고객 가치를 최우선에 두고 마인드를 재확립해 나아가자"고 말했다.

이어 "지역 기업, 지역 고객, 지역 사회와 동반 성장할 수 있게 뒷받침해주는 것이 바로 신뢰다"며 "시간이 흘러도 중시해야 할 근원적인 가치 '진짜 가치'를 마음속에 다시 한번 더 되새기며 고객들로부터 신뢰받고 지역 사회가 믿고 의지할 수 있는 은행이 될 수 있도록 기본에 충실하자"고 당부했다.

지역 사회 지원을 위한 장학금 전달식도 진행됐다. 김 행장은 무대에 오른 지역 우수 학생 5명에게 장학금과 장학증서를 전달했다. BNK경남은행은 창립 56주년을 맞아 경남·울산 지역 성적 우수 학생 214명에게 총 1억3600만 원 규모의 장학금을 지원할 계획이다.

이어 장기 근속자와 우수 직원을 격려하는 시상식에서는 미화원, 청원경찰 등 용역 직원까지 포상 대상에 포함해 감사의 뜻을 전했다.

임직원 화합을 위한 행사도 이어졌다. 직원 대표가 축하와 다짐을 담은 '창립 56주년 기념 야구 배트'를 김태한 은행장에게 전달하는 퍼포먼스가 진행됐다.

기념식은 임직원의 일상을 담은 '하루하루가 쌓여 만든 56년' 영상을 함께 시청하는 순서로 마무리됐다.

news2349@newspim.com