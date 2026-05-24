[현장톡] '원더풀스' 박은빈 "무서움 없이 달려가는 채니 보며 나도 용기 얻어"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박은빈에게 '원더풀스'의 은채니는 '브레이크가 고장 난 마이웨이' 같은 인물이었다.

박은빈은 22일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행했다. 그는 "촬영을 끝내고 후반 작업을 기다리고, 시청자분들께 닿기까지 시간이 오래 걸린 작품이라 처음부터의 과정들이 많이 떠오른다"며 "아득한 것 같기도 하고 얼마 지나지 않은 것처럼 생생하기도 하다. 여러 기억과 감정이 교차하는 작품"이라고 공개 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박은빈. [사진=넷플릭스] 2026.05.22 moonddo00@newspim.com

이어 "차기작 촬영도 하고 있었고, 이 작품은 어느새 과거가 된 느낌이었는데 이제야 현재가 됐다"며 "지금부터 시청자들에게 닿아가는 시작점이라고 생각한다. 웃음을 드릴 수 있었다면 다행"이라고 말했다.

박은빈은 이날 인터뷰를 위해 일부러 극 중 은채니 캐릭터를 떠올릴 수 있는 스타일링까지 준비했다고 털어놨다. 그는 "지금은 차기작 속 천여리 대표로 살아가고 있어서 완전히 다른 성격의 캐릭터 상태"라며 "은채니의 모습으로 조금 도움을 받아야 할 것 같아서 대본 리딩 때 입었던 옷을 꺼내 입었다"고 웃었다.

이번 작품에서 가장 공들인 부분은 단연 은채니라는 인물의 캐릭터성이었다. 박은빈은 "초능력물이기도 하지만 결국 캐릭터의 힘으로 밀고 나가야 하는 작품이었다"며 "은채니만의 독창적인 말투와 행동을 각인시키고 싶었다"고 설명했다.이어 "뒷모습만 봐도 '해성시 개차반'이라는 인상이 느껴지길 바랐다. 개차반의 지위를 끝까지 지켜나가고 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

'원더풀스'와의 첫 인연은 '이상한 변호사 우영우' 시절이었다. 박은빈은 "처음 작품 이야기를 들은 건 '우영우' 때였다"며 "그때 유인식 감독님께 어떤 작품인지 시놉시스를 들었고, 제작이 무산됐다는 이야기를 듣고 아쉽다는 생각만 했었다"고 회상했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박은빈. [사진=넷플릭스] 2026.05.22 moonddo00@newspim.com

박은빈은 "이후 우영우를 통한 CCA 시상식과 에미상 일정으로 긴 비행을 하게 됐는데, 비행기 안에서 작품 이야기를 다시 나누게 됐다"며 "그때 초고를 읽었는데 굉장히 신통하고 기발하다는 느낌을 받았다"고 밝혔다.

특히 "1화에 나오는 대사 '나는 몇 월 며칠 죽었다'가 굉장히 신선하게 다가왔다"며 "처음부터 죽는 역할인데 어떤 비밀이 있을까 궁금해졌고, 묘한 개그 코드가 쉽진 않겠지만 배우들 간 케미가 잘 살아난다면 재미있겠다고 생각했다"고 말했다.

박은빈은 예상보다 훨씬 많았던 액션 촬영에 대해서도 언급했다. 그는 "이렇게까지 액션이 많을 줄은 몰랐다"며 "각오는 했지만 생각보다 몸을 많이 썼다. 먼지와 피, 땀 범벅이 된 채 서로 성치 않은 모습만 보며 시간을 보냈다"고 웃었다. 이어 "본격 액션 연기는 처음이라 굉장히 색달랐다"고 덧붙였다.

작품 속 초능력에 대한 생각도 전했다. 박은빈은 "실제로 능력을 가질 수 있다면 시간을 다루는 능력이 탐난다"며 "과거의 나를 보고 싶을 수도 있고, 미래가 궁금할 수도 있다"고 말했다. 다만 "돌아가서 바꾸고 싶은 과거는 딱히 없다"며 "열심히 살아왔는데 굳이 바꾼다고 무슨 의미가 있을까 싶다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박은빈. [사진=넷플릭스] 2026.05.22 moonddo00@newspim.com

은채니의 상징처럼 자리 잡은 '만두머리' 헤어스타일 비하인드도 공개했다. "채니는 브레이크가 고장 난 마이웨이 같은 성격"이라며 "본인이 머리를 묶다가 '아 팔 아프네' 하고 대충 묶은 느낌이길 바랐다"고 설명했다. 이어 "가발이었는데 너무 자연스럽게 만들어주신 미용팀에 감사하다"고 말했다.

배우들과의 팀워크에 대해서는 "걱정되는 게 거의 없을 정도였다"며 "혹시 이런 걸 해도 될까 하며 주저함 없이 자유롭게 아이디어를 낼 수 있는 현장이었다"고 말했다.

유인식 감독과의 두 번째 작업에 대한 신뢰도 드러냈다. 박은빈은 "유인식 감독님과 제작진에 대한 믿음이 워낙 컸다"며 "처음부터 불신한 적이 없었다. 잘 완성될 거라는 확신 속에서 촬영했다"고 밝혔다.

작품의 매력에 대해서는 "단순히 웃긴 초능력물이 아니라 결국 선하고 따뜻한 사람들이 세상을 구하는 이야기"라고 강조했다. 박은빈은 "아무도 몰라주더라도 서로를 알아주고 감싸주는 사람들의 이야기"라며 "짧은 시간 안에 많은 사건을 겪으며 개차반과 개진상이 가까워지는 과정 자체가 감동 포인트였다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박은빈. [사진=넷플릭스] 2026.05.22 moonddo00@newspim.com

시즌2 가능성에 대한 질문에는 "촬영 내내 '일단 첫 단추를 잘 꿰어야 다음 단계가 있다'는 마음이었다"며 "재미있게 본 분들이라면 N차 관람을 해보셔도 좋을 것 같다. 디테일 하나하나에 이유가 숨어 있다"고 귀띔했다.

이어 "시청자분들도 해성시민이 되어 여러 번 작품을 즐겨주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

박은빈은 작품 속 캐릭터가 실제 자신에게도 영향을 준다고 말했다. 그는 "무서움 없이 달려가는 인물을 만나면 저 역시 용기를 얻는다"며 "주저되는 순간에도 '채니라면 이러지 않았을 텐데'라는 생각이 문득 들곤 한다"고 밝혔다.

이어 "작품 속 캐릭터들은 결국 제 안에 남아 있다"며 "한 작품 한 캐릭터를 만날 때마다 인간 박은빈도 함께 성장하고 영향을 주고받는다. 그런 상호작용 덕분에 다음 작품으로 나아갈 수 있는 것 같다"고 전했다.

올해 데뷔 30주년을 맞은 소감도 밝혔다. 박은빈은 "숫자 자체에 큰 의미를 두는 편은 아니었다"면서도 "올해는 작품도 두 편 공개되고, 스스로도 '30년 동안 포기하지 않고 잘 버텨왔구나' 하는 생각이 든다"고 말했다. 이어 "남은 하반기도 30주년이라는 이름에 부끄럽지 않게 잘 마무리하고 싶다"고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com