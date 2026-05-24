삼전닉스만 '2배' 노린 레버리지·인버스 ETF, 27일 상장

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ETF 16종목·ETN 2종목 출시…규모 4조3227억원

거래소 "높은 변동성·장기투자 부적합 유의"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 오는 27일 유가증권시장에 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF) 16종목과 상장지수증권(ETN) 2종목이 신규 상장한다.

24일 한국거래소에 따르면 이번에 상장되는 상품의 상장 예정 규모는 총 4조3227억원으로, ETF 신탁원본액 4조1227억원과 ETN 발행원본액 2000억원으로 구성된다.

구체적으로 단일종목 레버리지·인버스 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 기초자산으로 하는 현물 레버리지 10종목, 선물 레버리지 4종목, 인버스2X 2종목 등 총 16종목이다. ETN은 미래에셋증권이 발행하는 '미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN'과 '미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목 ETN' 2종목이 상장된다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

현물 레버리지 ETF는 삼성전자·SK하이닉스 보통주를 기초지수로 삼고 KRX가 산출하는 단일종목 레버리지 지수를 추종하도록 설계됐다. 삼성전자 레버리지 ETF는 삼성자산운용 'KODEX 삼성전자 단일종목레버리지', 미래에셋자산운용 'TIGER 삼성전자 단일종목레버리지', 한국투자신탁운용 'ACE 삼성전자 단일종목레버리지', KB자산운용 'RISE 삼성전자 단일종목레버리지', 한화자산운용 'PLUS 삼성전자 단일종목레버리지' 등 5개 운용사가 상품을 공급한다.

SK하이닉스 레버리지 ETF는 삼성자산운용 'KODEX SK하이닉스 단일종목레버리지', 미래에셋자산운용 'TIGER SK하이닉스 단일종목레버리지', 한국투자신탁운용 'ACE SK하이닉스 단일종목레버리지', KB자산운용 'RISE SK하이닉스 단일종목레버리지', 신한자산운용 'SOL SK하이닉스 단일종목레버리지' 등 5종목이 상장된다.

선물 레버리지·인버스 ETF는 삼성전자·SK하이닉스 주식선물 최근월물을 중심으로 구성되는 KRX 주식선물 레버리지·인버스 지수를 추종한다. 키움투자자산운용과 하나자산운용이 삼성전자·SK하이닉스 선물 레버리지 ETF를, 한화자산운용과 신한자산운용이 각각 삼성전자·SK하이닉스 선물 인버스2X ETF를 선보인다. 각 ETF의 예정 1좌당 가격은 2만원이다.

미래에셋증권이 발행하는 단일종목 레버리지 ETN 2종목은 KRX가 산출하는 'KRX 삼성전자 TR 레버리지 지수'와 'KRX SK하이닉스 TR 레버리지 지수'를 각각 기초지수로 삼는다. 두 상품 모두 기초자산 일간수익률의 2배(+2X)를 추종하며, 발행원본액은 각 1000억원, 1증권당 발행가액은 2만원, 제비용은 연 1.5%다.

거래소는 이번 단일종목 레버리지·인버스 ETF·ETN 상장이 국내외 상장 ETF 간 비대칭 규제를 완화하기 위한 자본시장법 시행령 개정에 따른 조치라고 설명했다. 개별 대표 기술주를 기초로 한 레버리지·인버스 상품을 도입해 국내 투자자의 투자 선택 폭을 넓히고 우리 자본시장의 투자 유인을 제고한다는 취지다.

단일종목 레버리지·인버스 상품은 기초자산 일간수익률의 2배 또는 마이너스 2배를 추종하는 구조로, 일반 ETF·ETN 대비 높은 변동성이 핵심 특징이다. 거래소는 "단일종목 레버리지·인버스 상품은 일반적인 ETF·ETN과달리 독특한 구조와 위험 요소를 가지고 있으며, 투자자는 각 상품의 투자설명서에서 상품별 상세 투자위험을 확인 가능하다"고 설명했다.

이어 "단일종목 기반 레버리지·인버스(2X) 상품은 기초자산인주식보다 변동성이 클 뿐만 아니라, 지수 및 테마 기반 레버리지·인버스(2X) 상품에 비해서도 통상 변동성이 커 주의가 필요하다"며 "주가 등락이 반복되는 과정에서 단일종목의 주가가 변화하지 않은 경우에도 단일종목 레버리지･인버스상품은 원금이 꾸준히 줄어들 수 있어 장기투자에 적합하지 않다"고 덧붙였다.

또한 수요·공급 불균형에 따라 실질가치와 시장가격 간 괴리가 발생할 수 있는 만큼 투자 전 괴리율과 유동성을 확인해야 한다고 강조했다. ETN은 발행 증권사의 신용위험을 부담하는 무보증·무담보 파생결합증권이므로 발행사의 재무건전성과 총보수 외 기초지수 사용료, 매매·감사 비용 등 추가 비용도 함께 점검할 필요가 있다고 전했다.

거래소와 자산운용사·증권사는 투자 판단을 돕기 위해 기초지수 구성 내역, ETF 납부자산 구성(일별 PDF), ETN 실시간 지표가치(iIV) 등 세부 정보를 홈페이지 등을 통해 제공할 계획이다. 보다 상세한 상품 구조와 투자위험은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 게시된 각 상품의 투자설명서에서 확인할 수 있다.

rkgml925@newspim.com