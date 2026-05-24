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삼전닉스만 '2배' 노린 레버리지·인버스 ETF, 27일 상장

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  • 한국거래소가 27일 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 ETF 16종목과 ETN 2종목을 신규 상장한다.
  • 상장 규모는 총 4조3227억원으로 ETF 4조1227억원·ETN 2000억원이며, 모든 상품이 기초자산 일간수익률의 ±2배를 추종한다.
  • 거래소는 변동성과 원금 손실 위험, 괴리율·유동성·신용위험 등을 이유로 단일종목 레버리지·인버스 상품의 장기투자와 무분별한 투자를 경고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

ETF 16종목·ETN 2종목 출시…규모 4조3227억원
거래소 "높은 변동성·장기투자 부적합 유의"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 오는 27일 유가증권시장에 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF) 16종목과 상장지수증권(ETN) 2종목이 신규 상장한다.

24일 한국거래소에 따르면 이번에 상장되는 상품의 상장 예정 규모는 총 4조3227억원으로, ETF 신탁원본액 4조1227억원과 ETN 발행원본액 2000억원으로 구성된다.

구체적으로 단일종목 레버리지·인버스 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 기초자산으로 하는 현물 레버리지 10종목, 선물 레버리지 4종목, 인버스2X 2종목 등 총 16종목이다. ETN은 미래에셋증권이 발행하는 '미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN'과 '미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목 ETN' 2종목이 상장된다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

현물 레버리지 ETF는 삼성전자·SK하이닉스 보통주를 기초지수로 삼고 KRX가 산출하는 단일종목 레버리지 지수를 추종하도록 설계됐다. 삼성전자 레버리지 ETF는 삼성자산운용 'KODEX 삼성전자 단일종목레버리지', 미래에셋자산운용 'TIGER 삼성전자 단일종목레버리지', 한국투자신탁운용 'ACE 삼성전자 단일종목레버리지', KB자산운용 'RISE 삼성전자 단일종목레버리지', 한화자산운용 'PLUS 삼성전자 단일종목레버리지' 등 5개 운용사가 상품을 공급한다.

SK하이닉스 레버리지 ETF는 삼성자산운용 'KODEX SK하이닉스 단일종목레버리지', 미래에셋자산운용 'TIGER SK하이닉스 단일종목레버리지', 한국투자신탁운용 'ACE SK하이닉스 단일종목레버리지', KB자산운용 'RISE SK하이닉스 단일종목레버리지', 신한자산운용 'SOL SK하이닉스 단일종목레버리지' 등 5종목이 상장된다.

선물 레버리지·인버스 ETF는 삼성전자·SK하이닉스 주식선물 최근월물을 중심으로 구성되는 KRX 주식선물 레버리지·인버스 지수를 추종한다. 키움투자자산운용과 하나자산운용이 삼성전자·SK하이닉스 선물 레버리지 ETF를, 한화자산운용과 신한자산운용이 각각 삼성전자·SK하이닉스 선물 인버스2X ETF를 선보인다. 각 ETF의 예정 1좌당 가격은 2만원이다.

미래에셋증권이 발행하는 단일종목 레버리지 ETN 2종목은 KRX가 산출하는 'KRX 삼성전자 TR 레버리지 지수'와 'KRX SK하이닉스 TR 레버리지 지수'를 각각 기초지수로 삼는다. 두 상품 모두 기초자산 일간수익률의 2배(+2X)를 추종하며, 발행원본액은 각 1000억원, 1증권당 발행가액은 2만원, 제비용은 연 1.5%다.

거래소는 이번 단일종목 레버리지·인버스 ETF·ETN 상장이 국내외 상장 ETF 간 비대칭 규제를 완화하기 위한 자본시장법 시행령 개정에 따른 조치라고 설명했다. 개별 대표 기술주를 기초로 한 레버리지·인버스 상품을 도입해 국내 투자자의 투자 선택 폭을 넓히고 우리 자본시장의 투자 유인을 제고한다는 취지다.

단일종목 레버리지·인버스 상품은 기초자산 일간수익률의 2배 또는 마이너스 2배를 추종하는 구조로, 일반 ETF·ETN 대비 높은 변동성이 핵심 특징이다. 거래소는 "단일종목 레버리지·인버스 상품은 일반적인 ETF·ETN과달리 독특한 구조와 위험 요소를 가지고 있으며, 투자자는 각 상품의 투자설명서에서 상품별 상세 투자위험을 확인 가능하다"고 설명했다.

이어 "단일종목 기반 레버리지·인버스(2X) 상품은 기초자산인주식보다 변동성이 클 뿐만 아니라, 지수 및 테마 기반 레버리지·인버스(2X) 상품에 비해서도 통상 변동성이 커 주의가 필요하다"며 "주가 등락이 반복되는 과정에서 단일종목의 주가가 변화하지 않은 경우에도 단일종목 레버리지･인버스상품은 원금이 꾸준히 줄어들 수 있어 장기투자에 적합하지 않다"고 덧붙였다.

또한 수요·공급 불균형에 따라 실질가치와 시장가격 간 괴리가 발생할 수 있는 만큼 투자 전 괴리율과 유동성을 확인해야 한다고 강조했다. ETN은 발행 증권사의 신용위험을 부담하는 무보증·무담보 파생결합증권이므로 발행사의 재무건전성과 총보수 외 기초지수 사용료, 매매·감사 비용 등 추가 비용도 함께 점검할 필요가 있다고 전했다.

거래소와 자산운용사·증권사는 투자 판단을 돕기 위해 기초지수 구성 내역, ETF 납부자산 구성(일별 PDF), ETN 실시간 지표가치(iIV) 등 세부 정보를 홈페이지 등을 통해 제공할 계획이다. 보다 상세한 상품 구조와 투자위험은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 게시된 각 상품의 투자설명서에서 확인할 수 있다.

rkgml925@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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